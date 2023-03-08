29 ngày tới (9/3 - 6/4): Thần Tài xông vào nhà, 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, chi tiêu thoải mái, tiền chất đầy tủ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 01:08

3 con giáp đón lộc bất ngờ trong tương lai gần, có ơn trên phù trợ tỏng 29 ngày tới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có nhiều sở thích giúp bồi đắp tâm hồn lẫn tri thức của bản thân. Ngoài ra, họ cũng được nhiều người tìm đến để tư vấn bởi kiến thức uyên bác của mình. Trong 29 ngày tới, Thần tài sẽ "xông nhà" cua bạn, mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt. Sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, nếu nắm bắt được cơ hội này, chất lượng cuộc sống của con giáp sẽ phát đạt. Mặt khác, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội và thách thức luôn song hành trong đời.

Khi cơ hội đến cũng là lúc tuổi Tý phải hết mình thể hiện tài năng của bản thân. Đồng thời, bạn phải hiểu rằng việc xử lý và duy trì các mối quan hệ xã hội rất có ích cho phát triển sự nghiệp của mình. Thừa nhận sai lầm không có nghĩa là con giáp bị tụt lại phía sau, khi liên tục hoàn thiện chính mình, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra con đường phát triển của bản thân. Thời gian tới chính là thời gian để bạn "lên dây cót" cho sự nghiệp lẫn tài chính thay đổi rực rỡ.

29 ngày tới (9/3 - 6/4): Thần Tài xông vào nhà, 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, chi tiêu thoải mái, tiền chất đầy tủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chắc hẳn trong thời gian vừa qua bạn đã phải gắng gượng rất nhiều để trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn công việc. Hãy cố thêm một chút nữa vì hành trình cuộc đời bạn sắp rẽ vào một ngả đường hạnh phúc hơn. Khổ tận cam lai, vận trình tài lộc trong 29 ngày tới của bạn dồi dào hơn, phúc khí đã đến, mang cho bạn nhiều tin vui về tài lộc.

Khó khăn, bế tắc cũng lui dần khỏi cuộc sống của người tuổi Thìn. Bản thân bạn rất có trách nhiệm và tâm huyết trong mỗi việc mình làm. Không phải họ chăm chỉ để nhận được lời tán dương từ người khác mà bả thân họ làm tốt trước hết là có thể tự hào về bản thân mình. Chưa kể sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến rõ rệt, tiền vào dào dạt xài đến sang năm vẫn còn dư dả. Chưa kể tình duyên cũng tìm đến lấp tró trước sân sẵn sàng về chung tổ ấm.

29 ngày tới (9/3 - 6/4): Thần Tài xông vào nhà, 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, chi tiêu thoải mái, tiền chất đầy tủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuổi Dần sẽ ra nhập đường đua may mắn trong 29 ngày tới. Họ sẽ được Thần may mắn để mắt tới và bắt gặp được nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mình. Nếu nắm bắt được vận may này thì con giáp không những đào hoa rực rỡ mà còn loại bỏ được những chướng ngại xui xẻo từ đầu năm.

Trong tương lai, công việc có nhiều tin vui giúp tinh thần của người tuổi Dần được an ủi nhiều hơn, qua đó động lực phấn đấu gặt hái thành quả cho cuối năm càng nhiều. Đồng thời, những con giáp đang độc thân cũng sẽ có cơ hội thoát khỏi tình trạng "lẻ bóng". Dù vậy, thời gian này là khoảng thời gian vàng để bạn bứt phá trong sự nghiệp. Hãy chăm chỉ hơn để kiếm tiền, đó cũng là điều kiện đủ để bạn có thể hạnh phúc trọn vẹn hơn trong chuyện tình cảm.

29 ngày tới (9/3 - 6/4): Thần Tài xông vào nhà, 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, chi tiêu thoải mái, tiền chất đầy tủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mệnh Tài vẫy gọi vào ngày mai (thứ Tư 8/3/2023), 3 con giáp tiền vàng vô kể, hốt hết lộc trời về nhà, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Mệnh Tài vẫy gọi vào ngày mai (thứ Tư 8/3/2023), 3 con giáp tiền vàng vô kể, hốt hết lộc trời về nhà, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Sang ngày mai (thứ Tư 8/3/2023) là thời gian mang nhiều người hy vọng trong cuộc sống của 3 con giáp may mắn này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/3/2023 tử vi hôm nay tử vi 29 ngày tới tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap 12 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 55 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 21 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều