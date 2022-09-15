2 tuần tới, Thần xui xẻo gọi tên 3 con giáp nào dễ phá sản vì độ tin người quá đáng, vận xui bủa vây

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 22:00

Trong 2 tuần tới nếu 3 con giáp này vẫn tin người quá đáng thì sẽ có nguy cơ bị mất tiền oan.

 

Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón một tuần có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập. 

Do đó, bạn mệnh làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Về vấn đề tài chính, bạn có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Con giáp này nên chú ý cất giữ tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tính cách hoạt bát, kết giao nhanh chóng nên rất thuận lợi trong kinh doanh. Nhưng đôi khi nó cũng mang lại không ít rắc rối trong chuyện tình cảm. Đối với người độc thân, khó tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống. Đối với những ai đã có gia đình cần chú ý sự rạn nứt, chính vì thế cần dành nhiều thời gian bên gia đình.

2 tuần tới, Thần xui xẻo gọi tên 3 con giáp nào dễ phá sản vì độ tin người quá đáng, vận xui bủa vây - Ảnh 1
Người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại, đây cũng là trở ngại lớn trong con đường thăng tiến của người tuổi Thân trong 14 ngày tới. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ cần nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Dần

Một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt. 14 ngày tới, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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