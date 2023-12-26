2 tuần nữa, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, lộc về tận cửa, xuất sắc thoát nghèo, Tết này ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 04:33

2 tuần nữa, 3 con giáp sau có thể đạt được thành công mới, sự nghiệp hanh thông, tình duyên như ý.

Tuổi Tuất 

2 tuần nữa, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến bạn thường xuyên nói năng, hành động thiếu suy nghĩ. Hãy cẩn thận kẻo bạn sẽ mắc phải những lỗi sai khó có thể khắc phục trong một sớm một chiều.

Người làm kinh tế nên hạn chế mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Lợi nhuận nhất thời không quan trọng bằng danh tiếng của bạn, vì vậy bạn cần có cách giải quyết các vấn đề khéo léo, không thể hành xử cảm tính, nóng vội.

2 tuần nữa, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, lộc về tận cửa, xuất sắc thoát nghèo, Tết này ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

2 tuần nữa, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, lộc về tận cửa, xuất sắc thoát nghèo, Tết này ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

2 tuần nữa, vận mệnh tuổi Tý có chiều hướng tích cực. Công việc của bản mệnh được tiến hành suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh dốc lòng vì những dự án đang dang dở. Tâm huyết của người tuổi Tý sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý có cơ hội phát tài lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm tốt lành này để phát triển mạnh mẽ hơn. Khi cơ hội đến, tuổi Tý cần tỉnh táo để nắm bắt, không nên chần chừ để tuột mất cơ hội hiếm có.

Vận trình tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động. Tuổi Tý cảm thấy hài lòng với giai đoạn hiện tại. Các mối quan hệ xã hội của con giáp này cũng diễn ra êm đẹp, mang lại sự giúp đỡ lớn dành cho người tuổi Tý.

2 tuần nữa, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, lộc về tận cửa, xuất sắc thoát nghèo, Tết này ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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