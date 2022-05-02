2 tuần đầu tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 17:09

Trong 2 tuần đầu tháng 5, có 3 con giáp vô cùng rực rỡ, làm gì cũng thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thưở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Trong 2 tuần đầu tháng 5 tới, Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

2 tuần đầu tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 1
Trong 2 tuần đầu tháng 5 tới, Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong 2 tuần đầu tháng 5, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

2 tuần đầu tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 2
Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong 2 tuần đầu tháng 5, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống.

Bước vào 2 tuần đầu tháng 5, đời Sửu sẽ sang trang mới. Làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là may mắn trời ban cho Sửu. Những chú Sửu vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

2 tuần đầu tháng 5: Thần Tài lót đường, 3 con giáp vận trình bừng sáng, thăng quan phát tài, đỏ cả đường tình lẫn tiền - Ảnh 3
Bước vào 2 tuần đầu tháng 5, đời Sửu sẽ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/4 -1/5), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, lương thưởng tăng ầm ầm, vận may quấn thân

Tử vi 4 ngày cuối tuần (28/4 -1/5), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, lương thưởng tăng ầm ầm, vận may quấn thân

Số trời đã định, trong 4 ngày cuối tuần, những con giáp giàu có này sẽ phú quý phát tài, thăng hoa như diều gặp gió, phải thức trắng đêm để đếm tiền.

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