2 tuần đầu tháng 10/2022, 3 con giáp này TRÚNG QUẢ ĐẬM, tiền tài KÉO ĐẾN BẤT NGỜ được thăng chức tăng lương ầm ầm, thiên hạ ai cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 13:36

Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Thìn

2 tuần đầu tháng 10/2022 là tháng "đổi vận" đối với người tuổi Thìn, thời gian trước đây vận thế đi xuống nên cuộc sống hay sự nghiệp của con giáp này đều không thuận lợi. Điều này ảnh hưởng không tốt đến thu nhập của người tuổi Thìn

2 tuần đầu tháng 10/2022, do có cát tinh "Nguyệt Đức" và "Tụ Đường" phù hộ, nên người tuổi Thìn sẽ đón nhận vô số những cơ hội thay đổi mới. Sự nghiệp thăng tiến, quan vận hanh thông. Do được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao, con giáp này sẽ được điều chuyển vị trí công việc cao hơn với mức thu nhập không nhỏ.

2 tuần đầu tháng 10/2022, 3 con giáp này TRÚNG QUẢ ĐẬM, tiền tài KÉO ĐẾN BẤT NGỜ được thăng chức tăng lương ầm ầm, thiên hạ ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
2 tuần đầu tháng 10/2022 là tháng "đổi vận" đối với người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Thời gian 2 tuần đầu tháng 10/2022, vận thế của người tuổi Dậu có sự khởi sắc mạnh mẽ. Công việc liên tiếp xuất hiện những cơ hội có lợi cho sự phát triển của sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ bất cứ một thời cơ nào, thì chắc chắn việc được cấp trên thăng chức và tăng lương sẽ đương nhiên xảy ra.

Tuổi Thân

Ngũ hành của người tuổi Thân thuộc Kim nên trong thời gian 2 tuần đầu tháng 10/2022 sẽ liên tiếp gặp may trong cuộc sống, công việc cũng như tài vận. Vào 2 tuần đầu tháng 10/2022, sự nghiệp của người tuổi Thân thuận lợi suôn sẻ, mọi việc tiến triển khả quan. Năng lực tiềm tàng của con giáp này được phát huy tối đa nên được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội được điều chuyển lên vị trí quản lý, chức vụ cao cấp là điều sẽ đến với người tuổi Thân trong thời gian này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Qua đêm nay (1/10), 3 con giáp sớm mua nhà, tậu xe, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh vào như nước, làm gì cũng thăng tiến

Qua đêm nay (1/10), 3 con giáp sớm mua nhà, tậu xe, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh vào như nước, làm gì cũng thăng tiến

Qua đêm nay (1/10), tử vi có dự báo, bất kể làm gì 3 con giáp này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

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