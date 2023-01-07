2 tuần cuối năm âm lịch, 3 con giáp tranh thủ hốt vàng hốt vàng, phát đại lộc tài, hưởng vận giàu sang, làm ăn thuận lợi trong năm mới

Người tuổi Tuất khi bước vào 2 tuần cuối cùng của năm được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn trong năm mới.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

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Tuổi Sửu

Khoảng thời gian trước đó có thể khiến tuổi Sửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì rất nhiều sự xui xẻo, khó khăn trong cuộc sống thì kể từ Rằm tháng Chạp trở đi, bạn có thể chúc mừng họ vì đây chính là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Về mặt tài chính, nhờ được cát tinh giúp đỡ mà tuổi Sửu dễ dàng kiếm được tiền hơn hẳn. Ngoài lương cố định hàng tháng, con giáp này có thể nhận được không ít những khoản tiền thưởng để làm “dày thêm” ví tiền của mình.

Trong công việc, con giáp này nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu đề ra và nhận được đ.ánh giá cao của cấp trên. Đặc biệt, với những người tuổi Sửu làm công việc kinh doanh thì cuối năm là thời gian “vàng” để họ phát triển sự nghiệp.

Công việc kinh doanh suôn sẻ giúp họ có thêm một khoản lợi nhuận lớn từ các đơn bán hàng buôn và lẻ của mình. Nếu đang có kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô hoặc nhập thêm những món hàng Tết thì tuổi Sửu cần nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

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Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. 2 tuần cuối cùng của năm, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Dần cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ. Người tuổi Dần cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra.

May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.