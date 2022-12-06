2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch: 3 tuổi đỏ chói lọi, Thánh Mẫu mở đường, Quý Nhân dắt lối, vét cạn túi tiền thiên hạ, tài lộc hanh thông vô đối

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 07:45

Tự vi dự báo 2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp này có nhiều tài lộc thăng hạng vượt trội, làm gì cũng gặp may mắn hơn người.

Tuổi Tuất

2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch tuổi Tuất chính là con giáp nhận nhiều tài lộc. Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ có sự khởi sắc, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Thầy tử vi cho biết đây là thời cơ của người tuổi Tuất, nên bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, mà nên nỗ lực hết mình trong công việc.

2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch: 3 tuổi đỏ chói lọi, Thánh Mẫu mở đường, Quý Nhân dắt lối, vét cạn túi tiền thiên hạ, tài lộc hanh thông vô đối - Ảnh 1

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, vừa khiến cho bạn mệt mỏi, vừa khiến bạn mất đi uy tín về giá trị bản thân.

Trong thời gian này những người tuổi Tuất nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Tuất sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Những người tuổi Tuất hoàn toàn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài lương.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thông minh chăm chỉ, họ thơngf sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Người tuổi Dậu được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Dậu cũng rất dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch: 3 tuổi đỏ chói lọi, Thánh Mẫu mở đường, Quý Nhân dắt lối, vét cạn túi tiền thiên hạ, tài lộc hanh thông vô đối - Ảnh 2

Tử vi 2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch, người tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch: 3 tuổi đỏ chói lọi, Thánh Mẫu mở đường, Quý Nhân dắt lối, vét cạn túi tiền thiên hạ, tài lộc hanh thông vô đối - Ảnh 3

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến vào 2 ngày trước Rằm tháng 11 âm lịch. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo từ 6/12 đến 12/12, những con giáp này bước vào thời gian làm giàu nhanh chóng, vạn sự như ý, làm gì cũng dễ dàng vượt qua.

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