2 ngày tới (26-27/6): 3 con giáp may mắn đào trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, giàu sang phú quý đều hơn người

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 19:06

2 ngày sắp tới có những con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người cầm tinh con Dê vô cùng hiền lành lương thiện. Người tuổi Mùi là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ kiên cường ý chí.

Tử vi chỉ rằng trong 2 ngày tới (26-27/6) người tuổi Mùi sẽ có nguồn tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mùi có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay. Thời gian này người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tình duyên.

2 ngày tới (26-27/6): 3 con giáp may mắn đào trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu pha, giàu sang phú quý đều hơn người - Ảnh 1
Thời gian này người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên họ luôn có thể tự mình làm chủ cuộc sống. Thời gian trước, người tuổi Tý đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thời gian tới, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công.

Trong thời gian 2 ngày tới (26-27/6) người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng. Với những người làm kin doanh họ sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh thu về nhiều tiền bạc tài lộc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sinh ra vốn mạnh mẽ, có ý chí tiến thủ nên trong cuộc sống khi người tuổi Thìn đặt ra mục tiêu họ sẽ cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình. Cuộc sống của người tuổi Thìn nhiều khi cũng gặp được được những khó khăn bất chắc. Nhưng thời gian tới, họ sẽ có những bước tiến vững vàng.

Tử vi chỉ rõ trong 2 ngày tới (26-27/6) người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới tỏng công việc. Người tuổi Thìn hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Thìn là một trong 3 con giáp phát tài.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 0h đêm nay (25/6): Thượng Đế chiếu mệnh, Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp đạp trúng hũ vàng phất lên như vũ bão, giàu có viên mãn không ai bằng

Đúng 0h đêm nay (25/6): Thượng Đế chiếu mệnh, Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp đạp trúng hũ vàng phất lên như vũ bão, giàu có viên mãn không ai bằng

Tử vi cho biết từ ngày 25/6 cho đến cuối năm, có 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc cứ ùn ùn chảy vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi thìn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026