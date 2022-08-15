2 ngày giữa tuần (17/8 - 18/8), 3 con giáp này người theo nườm nượp, vận tình duyên đỏ rực, 10 người thì hết 9 người cuối năm sẽ lên xe hoa, sức khỏe dồi dào, tiền rơi ào ạt từ trên trời xuống không đỡ kịp

Về phương diện tiền tài, vận trình tài lộc của con giáp này khá tốt nhờ được hưởng nhiều lợi lộc từ những công việc liên quan đến các ngành nghề tự do, sáng tạo.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ 2 ngày giữa tuần diễn ra tương đối thuận lợi. Nhờ phong thái làm việc chững chạc và uy nghiêm, con giáp này đã tạo được sự tin cậy với mọi người xung quanh.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong 2 ngày giữa tuần sẽ diễn ra vượng sắc. Người tuổi này dễ dàng đạt được một vài thành tích nổi bật trong công việc hiện tại, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu. Con giáp biết giữ lời hứa này còn tạo dựng được uy tín, mối quan hệ xã giao rộng rãi trong ngày.

Tình cảm của bản mệnh tuổi Tỵ có tiến triển mới. Người độc thân tuổi này có cơ hội tìm thấy một nửa của đời mình khi tham gia các cuộc gặp gỡ, trò chuyện bên ngoài.

Ngũ hành tương khắc tác động vô tình tạo ra những vết nứt lớn nhỏ trong đời sống hôn nhân. Vợ chồng thiếu tin tưởng lẫn nhau nên sợ rằng sẽ khó vượt qua thách thức của tình yêu. Bản mệnh cần biết tiết chế và kiên nhẫn với đối phương hơn. Tránh xảy ra cãi vả, hiểu lầm không đáng có.

Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh nên học cách tiết kiệm và vun vén trong chi tiêu để có khoản tích luỹ khi cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt cho thấy quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ tránh được rắc rối, giúp bạn thoát khỏi những tình huống oái oăm trong 2 ngày giữa tuần. Thêm vào đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện những mong muốn, kỳ vọng của mình, điều này sẽ khiến cho bạn nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.

Thiên Quan khiến cho người tuổi Ngọ rất dễ bị nói xấu, cho dù bạn đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn có kẻ đi theo sau phủ định, chê bai những việc bạn làm. Thật lòng là bạn rất buồn và có chút thất vọng, nhưng hãy sớm lấy lại tinh thần và đối mặt với sự thật rằng bạn chẳng thể lấy lòng hết tất cả mọi người.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, trong các mối quan hệ nơi gia đình, bạn cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc, bạn có đủ thời gian để tận hưởng những phút giây thoải mái bên bạn đời, con cái.

Ảnh minh họa: Internet



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