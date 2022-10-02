2 ngày đầu tuần dự đoán (3/10, 4/10): 3 con giáp không trốn khỏi kiếp giàu sang, tạm biệt 'nhà lá' ở nhà biệt thự, không thành rồng cũng thành phượng

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:27

Những con giáp dưới đây có vận may lớn, được quý nhân giúp đỡ tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ trong 2 ngày đầu tuần tới đây.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Trong thời gian 2 ngày đầu tuần tới đây, con đường sự nghiệp của tuổi Thân sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn với nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Đây chính là thời điểm để con giáp thành công này đạt được một vị trí cao hơn trong sự nghiệp, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ trước.

2 ngày đầu tuần dự đoán (3/10, 4/10): 3 con giáp không trốn khỏi kiếp giàu sang, tạm biệt 'nhà lá' ở nhà biệt thự, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh 1
Trong thời gian 2 ngày đầu tuần tới đây, con đường sự nghiệp của tuổi Thân sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn với nhiều cơ hội mở ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè. Đây cũng là cơ sở giúp con giáp này được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn.

Trong 2 ngày đầu tuần người tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những người chinh phục được đỉnh cao khiến người khác phải ngưỡng mộ.

2 ngày đầu tuần dự đoán (3/10, 4/10): 3 con giáp không trốn khỏi kiếp giàu sang, tạm biệt 'nhà lá' ở nhà biệt thự, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần người tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

2 ngày đầu tuần tới đây, quý nhân của người tuổi Sửu sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. Chỉ cần tuổi Sửu tiếp tục giữ vững tinh thần chăm chỉ, siêng năng thì nhất định sẽ sở hữu được cuộc sống sung túc như mong đợi.

2 ngày đầu tuần dự đoán (3/10, 4/10): 3 con giáp không trốn khỏi kiếp giàu sang, tạm biệt 'nhà lá' ở nhà biệt thự, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh 3
2 ngày đầu tuần tới đây, quý nhân của người tuổi Sửu sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai 1/10, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

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