2 ngày cuối tuần 8/7 - 9/7/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài nhả vía, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc, may mắn liên tục gõ cửa

Tử vi ngày 9/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có cơ duyên kinh doanh nhà đất .

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn có tình cảm sâu đậm với những người đã giúp đỡ khi bạn khó khăn.

Công việc: Người tuổi Thìn trong vận trình sự nghiệp được nhiều người quan tâm, giúp đỡ kinh doanh nhà đất.

Tài lộc: Về tài lộc, vận trình tài lộc có được là nhờ bản thân đang cố gắng và có quý nhân tương trợ.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, chữa lành được sức khỏe tâm hồn, làm việc hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tương lai sự nghiệp của tuổi Sửu mang tín hiệu tích cực. Bạn nên tìm cách học hỏi từ những người xung quanh để nâng cao kinh nghiệm và chờ đợi cơ hội để tăng tốc.

Mối quan hệ tình cảm trong đôi lứa không còn như trước, người độc thân mới bước vào một mối quan hệ yêu đương cũng cảm thấy không phù hợp.

Vận trình tài lộc lên nhanh như diều gặp gió, nhưng không ổn định và không có tính lâu dài, đầu tư chỉ mang lại lợi nhuận nhất thời mà không kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Mùi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Mùi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Mùi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Mùi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.