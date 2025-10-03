2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ trong 2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), người tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi suôn sẻ khi có sự hỗ trợ của quý nhân Tam Hội. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những lợi ích lâu dài trong tương lai.  

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Đó là lý do bạn luôn cần phải bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, sự cẩn trọng là chìa khó để bạn có thể tiến những bước đi vững chắc trên con đường đi đến vinh quang mà bạn đã đặt ra. 

Con giáp tuổi Tuất 

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), được Tam Hợp cục trợ giúp, ngày này người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, mở rộng thu nhập từ nhiều lĩnh vực khác nhau.  

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay cũng được xem là khoảng thời gian lý tưởng để bạn xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Đừng nghe lời nói ra nói vào của ai đó mà tự bạn hãy đưa ra quyết định liên quan đến chuyện tình cảm của mình.

Con giáp tuổi Thìn 

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), đường công danh sự nghiệp có Chính Ấn soi rọi, người tuổi Thìn thể hiện được tài ăn nói của mình. Ngay cả khi xuất hiện trong một môi trường mới mẻ hoặc khi thực hiện một công việc xa lạ, bạn cũng vẫn tự tin thể hiện quan điểm trước mặt mọi người.

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian rảnh trong ngày hôm nay, bạn có thể học hỏi thêm những kiến thức mới góp phần làm phong phú vốn hiểu biết của mình. Làm được như vậy, càng ngày, bạn sẽ càng trở nên nổi bật và tỏa sáng đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2025, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, giàu có vô biên, vận may tụ hội, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2025, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, giàu có vô biên, vận may tụ hội, tương lai xán lạn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/10/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/10/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ miễn chê, lắm Phúc nhiều lộc, vơ sạch may mắn thiên hạ, chấm dứt cuộc sống nghèo khổ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ miễn chê, lắm Phúc nhiều lộc, vơ sạch may mắn thiên hạ, chấm dứt cuộc sống nghèo khổ