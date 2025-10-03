2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), người tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi suôn sẻ khi có sự hỗ trợ của quý nhân Tam Hội. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những lợi ích lâu dài trong tương lai.

Đó là lý do bạn luôn cần phải bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, sự cẩn trọng là chìa khó để bạn có thể tiến những bước đi vững chắc trên con đường đi đến vinh quang mà bạn đã đặt ra.

Con giáp tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), được Tam Hợp cục trợ giúp, ngày này người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, mở rộng thu nhập từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hôm nay cũng được xem là khoảng thời gian lý tưởng để bạn xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Đừng nghe lời nói ra nói vào của ai đó mà tự bạn hãy đưa ra quyết định liên quan đến chuyện tình cảm của mình.

Con giáp tuổi Thìn

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), đường công danh sự nghiệp có Chính Ấn soi rọi, người tuổi Thìn thể hiện được tài ăn nói của mình. Ngay cả khi xuất hiện trong một môi trường mới mẻ hoặc khi thực hiện một công việc xa lạ, bạn cũng vẫn tự tin thể hiện quan điểm trước mặt mọi người.

Nếu có thời gian rảnh trong ngày hôm nay, bạn có thể học hỏi thêm những kiến thức mới góp phần làm phong phú vốn hiểu biết của mình. Làm được như vậy, càng ngày, bạn sẽ càng trở nên nổi bật và tỏa sáng đấy.

