2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), tuổi Thìn làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, cát khí sẽ có lợi cho những người theo nghiệp học hành hoặc cầu chức vị. Nếu đang trong giai đoạn thi cử, lên chức, bản mệnh sẽ có nhiều ưu thế, đạt được kết quả mỹ mãn, đường quan lộc vô cùng rộng mở.

Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và thân tình, con giáp này được bạn bè giúp đỡ, mang đến những thông tin hữu ích trong việc kiếm tiền, chỉ cần năng nổ thì ắt sẽ có nhiều nguồn thu. Với người làm nghề tự do thì đây chính là cơ hội đón tiền về túi, càng quen biết nhiều thì con đường công danh càng trơn tru.

Con giáp tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), tinh thần của tuổi Tuất rất tốt lại có sự nâng đỡ của Tam Hội nên bầu không khí tại nơi làm việc cũng trở nên hài hòa và thoải mái hơn. Nhờ thế mà bạn xử lý khối lượng công việc trong ngày một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có thể nhận về sự chỉ trích của ai đó trong ngày Tỷ Kiên xuất hiện. Thực ra những gì họ nói cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi, bạn đừng quá để tâm làm gì, hãy để thời gian chứng minh tất cả mọi việc.

Con giáp tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), đường tài lộc của tuổi Tỵ vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Tỵ trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

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