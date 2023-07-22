2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) vượng khí tràn trề, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, quét sạch lộc lá thiên hạ, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 06:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7), 3 con giáp dưới đây thoát khỏi nghịch cảnh, không còn đau đầu vì tiền, của cải chất cao như núi.

Tuổi Hợi

Bản mệnh tử vi của người tuổi Hợi luôn là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy, chỉ cần người tuổi Hợi chăm chỉ làm việc thì sẽ có những cơ may để thành công trong sự nghiệp.

2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) này, người tuổi Hợi được sao hồng loan chiếu mệnh nên chuyện tiền bạc, tình duyên hay sự nghiệp sẽ có những tin vi bất ngờ. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm với những người tuổi Hợi độc thân đây chính là dịp may để bạn có thể tìm ra một nửa của mình.

Trong công việc, người tuổi Hợi tạm thời rời xa công việc nghỉ ngơi nhưng nếu có cơ hội bạn vận tận dụng được khoản thời gian này để kiếm thêm tiền cho mình, hãy tận dụng nhé.

2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) vượng khí tràn trề, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, quét sạch lộc lá thiên hạ, tiêu tiền thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7), đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc ngay từ đầu tuần khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương.

Sau nhiều tuần liên tiếp không may mắn thì trong 2 ngày này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện.

Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Thời điểm này của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống. Bạn biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực, thay vì những con người u ám, buồn bã.

Người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình.

2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) vượng khí tràn trề, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, quét sạch lộc lá thiên hạ, tiêu tiền thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) là một thời điểm đầy may mắn của những người tuổi Thìn. Với sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Theo các chuyên gia phong thủy, khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá, đặc biệt là khi kết hợp làm ăn với người tuổi Thân hoặc tuổi Tý. Tuy nhiên, những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói rằng, những ngày đầu tháng 7 là lúc vận hạn của người tuổi Thìn. Chỉ cần bước vào 2 ngày này là mọi vận đen hay xui xẻo đeo bám họ cũng sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều tin vui đến với họ vào dịp cuối tháng.

2 ngày cuối tuần (22/7 và 23/7) vượng khí tràn trề, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, quét sạch lộc lá thiên hạ, tiêu tiền thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được cát tinh dẫn đường chỉ lối, 5 ngày cuối tháng 7, các con giáp này bách chiến bách thắng, cơ hội kiếm tiền nhiều không kể hết, mang lại nguồn thu nhập to lớn

Được cát tinh dẫn đường chỉ lối, 5 ngày cuối tháng 7, các con giáp này bách chiến bách thắng, cơ hội kiếm tiền nhiều không kể hết, mang lại nguồn thu nhập to lớn

3 con giáp này chuẩn bị đón nhận những tin vui bất ngờ trong cuộc sống của mình vào 5 ngày cuối tháng 7 khi có nhiều sự hỗ trợ xuất hiện đúng lúc.

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