2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 03:03

Cuối tháng 6/2023, 3 con giáp sau có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành, đổi đời giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi 

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người. Tính cách của bạn khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương. Người tuổi Mùi khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn.

Bạn hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là các công việc liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu. Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá bảo thủ, không sẵn sàng lắng nghe những ý kiến góp ý. Nếu sửa được nét tính cách này, bạn sẽ tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp.

Cuối tháng 6, con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề.

Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023), tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bản mệnh những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bản mệnh có thể tìm ra hướng đi mới cho mình.

Người làm ăn kinh doanh ký kết được những hợp đồng tốt, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ được cảnh báo về những dấu hiệu sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi 2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn làm việc thoải mái, nhanh chóng. 

Công việc: Người tuổi Thìn không lo lắng quá nhiều công việc, bạn đã lên kế hoạch từ trước. 

Tình cảm: Tình cảm có được là do bản thân cố gắng và nỗ lực, bạn đang cố gắng thấu hiểu đối phương. 

Tài lộc: Thu nhập hiện tại đủ để bạn lo lắng cuộc sống tương lai.  

Sức khoẻ: Cơ thể không khỏe nên thăm khám bác sĩ gần nhất.  

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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