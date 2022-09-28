2 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, phú quý không ngừng tăng, công danh sự nghiệp vượng phát

Hãy cùng xem đó là 3 con giáp nào nhé.

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, người tuổi Tỵ có cơ hội thăng quan tiến chức nhưng cần phải tỉnh táo mới nhận ra được đâu là cơ hội thực sự. Tốt nhất là nên nói ít làm nhiều, đừng để bị rơi vào cái bẫy mà người khác giăng ra và không ai có thể lôi kéo hay thao túng được

Nếu bạn làm việc với thái độ cầu tiến, luôn cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt nhất cho những việc mình làm thì bạn có quyền tự hào về điều đó. Bên cạnh đó hãy giúp đỡ thêm cả người khác, đừng chỉ làm việc vì bản thân thôi nhé.

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch, người tuổi Tỵ có cơ hội thăng quan tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch vận trình đại cát, phú quý nhập nhà. Chính Quan là dấu hiệu tốt lành trong sự nghiệp với con giáp. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, đồng thời dễ dàng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Nhờ có sự chăm chỉ, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao mà bạn thường gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia đang tiến triển rất tốt đẹp. Đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện nên bạn có thể đoán được suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 dương lịch tới diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù khối lượng công việc không hề ít nhưng con giáp này biết cân đối thời gian và phát huy tối đa năng lực cá nhân, giải quyết công việc rất hiệu quả, đạt chất lượng cao mà không khiến bản thân bị quá tải.

Ngũ hành tương sinh khiến đường tài lộc của con giáp này càng thêm vượng, lại thêm quý nhân nâng đỡ nên có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi ngày mới khuyên con giáp nên chú tâm vào bồi dưỡng năng lực thêm nữa để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-ngay-cuoi-cung-thang-9-duong-lich-3-con-giap-than-tai-soi-chieu-cat-loc-hanh-thong-phu-quy-khong-ngung-tang-cong-danh-su-nghiep-vuong-phat-507578.html