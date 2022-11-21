2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch: 3 con giáp thoát vận hạn, Thần Tài mang lộc đến tận nhà, thu lộc dồn dập, không lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 18:11

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch: 3 con giáp thoát vận hạn, Thần Tài mang lộc đến tận nhà, thu lộc dồn dập, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn.

Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì bước sang 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, vận khí của tuổi Ngọ mới hanh thông. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch: 3 con giáp thoát vận hạn, Thần Tài mang lộc đến tận nhà, thu lộc dồn dập, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì bước sang 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, vận khí của tuổi Ngọ mới hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên. Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch: 3 con giáp thoát vận hạn, Thần Tài mang lộc đến tận nhà, thu lộc dồn dập, không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý

Tử vi tuần mới xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, gặt hái thành công khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch tử vi cuối tháng 10 âm lịch tử vi ngày 28/10 âm lịch con giap may man tu vi hom nay tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 11 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng