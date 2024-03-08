2 ngày đầu tuần sau 'tụ khí tụ tài', 3 con giáp có tài lộc lên cao, tiền bạc không thiếu, phúc khí sinh sôi, tin vui gõ cửa

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai.

Theo tử vi của 12 con giáp nói rằng, tuần mới, người tuổi Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ một thời gian cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực.

Tuổi Thìn

Tuần mới là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Con giáp may mắn trong tuần này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Càng trải qua khó khăn, tuổi Thân càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuần tới, phương diện tài lộc có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái. Còn nếu là người làm ăn, bạn nên tìm cách đổi mới phương thức hoạt động của mình để thu hút thêm khách hàng, không nên đi mãi theo một lối mòn quen thuộc, để đối thủ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.