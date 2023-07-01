1/7 rực rỡ, 3 con giáp hóa hung thành cát, đại sự ắt thành, TIỀN TÀI phủ phê, no nê lộc lá

Hôm nay công việc của tuổi Ngọ trong ngày này khá may mắn nhờ Chính Quan trợ vận. Những người làm công chức, bầu cử, thi cử, xin việc sẽ gặp vận may bất ngờ, hung hóa cát trong phút chốc. Bạn thay đổi cách làm việc và tư duy khiến công việc phát triển, đến sếp cũng phải khen bạn.

Hãy thôi so sánh bản thân với người khác bởi những cái tốt đẹp mà người đời thể hiện ra ngoài chỉ là cái vỏ bọc. Bạn có tiền lương, đủ ăn đủ mặc nhưng lại quá tham vọng, đừng nhìn người ta giàu mà sốt ruột, đôi khi đó chỉ là cái vỏ bọc, còn bên trong chưa chắc đã bằng bạn.

Do ngũ hành Hỏa khắc Kim nên Ngọ dễ bất hòa với người thân hoặc dễ làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì tính cách cương nghị, thẳng thắn của mình. Trong khi mọi người nghĩ rằng bạn không hòa đồng nhưng thực ra là do bạn đang muốn tập trung làm việc hoặc ngại thể hiện cảm xúc mà thôi.

Tuổi Hợi

Hôm nay ngày 01/07/2023 tuổi Hợi nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Hợi hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay thứ Bảy 01/07/2023, đường tài lộc của tuổi Mùi tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Mùi cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Mùi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Mùi có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.