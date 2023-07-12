17 ngày nữa, các con giáp sau một bước lên mây, hốt hết lộc thiên hạ vào nhà nhờ Phật Bà soi đường dẫn lỗi, có thêm nhiều khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 17:27

17 ngày nữa, 3 con giáp tuổi này gặp nhiều may mắn, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết dễ dàng, tương lai kiếm tiền không khó.

Tuổi Thân 

17 ngày nữa, các con giáp sau một bước lên mây, hốt hết lộc thiên hạ vào nhà nhờ Phật Bà soi đường dẫn lỗi, có thêm nhiều khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Đặc biệt là vào đầu tuần, bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh.

Tài lộc có dấu hiệu phát triển rực rỡ vào thời điểm giữa tuần. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm. Bạn không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai, từ đó mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình.

Với những người đã có đôi có cặp, vợ chồng bạn đôi khi vẫn còn tranh cãi, nhưng dường như đó lại là gia vị của tình yêu. Qua mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu về nhau, thêm trân trọng nhau và hòa hợp hơn với nhau.

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý nửa cuối năm nay sẽ có một "vụ mùa" thu hoạch rất bất thường.

Tính cách tương đối ổn định và khá thẳng thắn nên con giáp này sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội mới để phát triển. Đầu óc họ cũng rất linh hoạt, trí tuệ minh mẫn nên dù ở bất kỳ vị trí công việc nào, họ cũng nhanh chóng gặt hái được thành công.

Con giáp này cũng rất nhẹ nhàng, biết cách cư xử nên dễ dàng hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Họ sẽ phát huy hết khả năng của mình trong suốt năm 2023.

17 ngày nữa, con giáp tuổi Tý cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết dễ dàng, tương lai kiếm tiền không khó.

Tuổi Dậu 

17 ngày nữa, các con giáp sau một bước lên mây, hốt hết lộc thiên hạ vào nhà nhờ Phật Bà soi đường dẫn lỗi, có thêm nhiều khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cuối tuần, tuổi Dậu cũng sẽ có được cơ hội tốt để cải thiện thu nhập cho mình. Nguồn thu trong ngày thứ 7 của bản mệnh không được tốt lắm, muốn cầu tài thì nên đi về hướng Bắc, hướng của ông Thần Tài nhé. 

17 ngày nữa thì bạn có muốn không kiếm tiền cũng không được. Thời điểm này tài lộc bùng nổ nhanh chóng, lộc về đầy tay khiến cho những chú Gà có phần ngỡ ngàng.

 

Song với sự lanh lẹ, thông minh của mình thì bản mệnh sẽ nhanh chóng bắt kịp xu hướng và dùng sự sáng tạo của bản thân để biến sự may mắn trở thành năng lực của riêng mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Cuối tuần này (14-16/7/2023) sẽ là thời gian đầy bất ngờ của 3 con giáp tuổi này. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

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