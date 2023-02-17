16 ngày tới: 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 20:35

Cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp có cơ hội phát tài, vận may cực vượng trong 16 ngày tới hay không?

Tuổi Thân

Tử vi 16 ngày tới cho biết, tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt, trên con đường tài lộc, con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp, tuổi Thân có thể gặp phải một ít khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Đặc biệt, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì tìm thấy người trong mộng, tâm đầu ý hợp. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

16 ngày tới: 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thông minh, tài trí hơn người, giỏi giang trong việc giao tiếp nên làm chuyện gì cũng sẽ thành công. Con giáp này vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời.

Tử vi trong 16 ngày tới, vận may của con giáp tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của Dậu cũng rất ổn định, có thể thăng chức sớm. Thu nhập tăng lên khiến cuộc sống con giáp này mọi mặt đều tốt đẹp. Tài khoản của Dậu thời gian này nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn.

16 ngày tới: 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 16 ngày tới, Dần sẽ thăng tiến nhanh vượt bậc, mọi việc sẽ như cá gặp nước. Tuổi Dần dự báo sẽ có một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Thời gian này, tuổi Dần tiền vô như nước, làm gì cũng may mắn và suôn sẻ bất ngờ.

Người tuổi Dần không chỉ may mắn tiền bạc công danh mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. Với người tuổi Dần có đôi có cặp rồi thì sắp tới sẽ có hỷ tín trong nhà. Người còn đang độc thân vui vẻ có nhiều bạn bè mới, gặp gỡ giao lưu giúp tìm ra nửa ưng ý nhất.

16 ngày tới: 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong ngày 18/2, 19/2, 20/2: VẬN KHÍ LÊN CAO, 3 con giáp tắm trong cơn mưa tài lộc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Trong ngày 18/2, 19/2, 20/2: VẬN KHÍ LÊN CAO, 3 con giáp tắm trong cơn mưa tài lộc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Nếu tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà trong ngày 18/2, 19/2, 20/2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 17/2/2023 tu vi 12 con giap 17/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi 16 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số