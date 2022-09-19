15 ngày tới, con giáp nào quơ hết tiền bạc của thiên hạ?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 21:00

Cùng đón xem 3 con giáp lộc lá đầy mình quơ tay là được tiền trong 15 ngày tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Thân giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt. 

15 ngày tới đây, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Tuổi Dậu

Để so sánh trong 12 con giáp thì người tuổi Dậu không được quá khôn lanh như người tuổi Tỵ. THế nhưng ở người tuổi Dậu lại ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Họ không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

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Dự đoán tử vi 12 con giáp nửa tháng tơi đây, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắ từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến.

Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Tuổi Thìn

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Trong 15 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực bản thân, từ đó sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng chăm chỉ làm việc càng thịnh vượng.

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