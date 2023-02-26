15 ngày tới (27/2 - 13/3), top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 16:22

Tử vi dự đoán, trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thìn, Mão, Thân làm gì được nấy, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận và không thiếu thứ gì.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng đa số đều có số mệnh phi thường. Ngay từ khi sinh ra đã là người tài giỏi, nổi bật nhờ tướng mạo, gây ấn tượng bởi tài năng, trong tương lai ắt hẳn là người làm nên việc lớn.

Tử vi dự báo, trong 15 ngày tới, tài lộc của tuổi Thìn tăng vọt, không chỉ giàu có mà còn có tiền để cho đi, chia sẻ. Đồng thời, sự nghiệp của tuổi Thìn cũng một đường đi lên, không bị cản trở, nếu làm lãnh đạo, quản lý sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Nếu làm một người kinh doanh, tuổi Thìn làm gì được nấy, bán gì đắt nấy, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận và không thiếu thứ gì.

15 ngày tới (27/2 - 13/3), top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh số mệnh tuổi Mão đã tốt, trong 15 ngày tới, tuổi Mão còn có cát tinh chiếu cung tài lộc, không những liên tục gặp may mắn mà còn được Thần Tài phù hộ độ trì. Vì vậy điềm lành cực lớn, nếu nắm bắt được vận may này thì cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phú cũng quý, muốn nghèo cũng khó. 

Thêm vào đó, nhờ năng lực tốt, tuổi Mão còn được sếp ưu ái, giao nhiều trọng trách nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, có cơ hội thăng chức tăng lương một cách thoải mái, đủ đầy. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân, chăm chỉ tiến lên, thời gian sắp tới tài lộc sẽ đến.

15 ngày tới (27/2 - 13/3), top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp người tuổi Thân được đánh giá là rất tỉ mỉ trong công việc, hầu như không bao giờ để lọt những điểm đáng nghi. Tuy rằng phản ứng hơi chậm nhưng chậm lại chắc, hơn nữa sức phản kháng mạnh mẽ nên làm việc gì cũng có thể yên tâm.

Dự báo trong 15 ngày tới, tài lộc của tuổi Thân tăng gấp bội, làm ăn dễ dàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Ngoài ra, tuổi Thân cũng dễ dàng vượt qua cản trở, khó khăn, mặc dù không có lợi lộc cực lớn, giúp đổi vận nhưng tuổi Thân lại thu nhặt được nhiều lộc nhỏ.

15 ngày tới (27/2 - 13/3), top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 27/2, 28/2: TOP 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết

Đúng ngày 27/2, 28/2: TOP 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn, vạn sự hanh thông khi bước sang ngày 27/2 và 28/2.

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