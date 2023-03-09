15 ngày tới (10/3 - 24/3), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 21:15

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất trong 15 ngày tới khi vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo, con giáp tuổi Mùi rất "đỏ" trong 15 ngày ntới. Sự nghiệp của các con giáp này có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính.

Việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời gian này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

15 ngày tới (10/3 - 24/3), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, đúng 15 ngày tới, công việc của người tuổi Mão tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Trong thời gian này, tài lộc và may mắn của tuổi Mão có sự khởi sắc bất ngờ.

Nói một cách đơn giản, tuổi Mão khá may mắn về tiền bạc. Việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là nghiêm túc trong bất kỳ lĩnh vực nào nên bạn biết nắm chắc cơ hội, ắt sẽ có thành tựu như mong muốn.

15 ngày tới (10/3 - 24/3), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 2023, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu nhìn chung khá khả quan. Có thể nói là năm mà những chú Trâu trút bỏ hết vận đen và cả gánh nặng từ lúc trước để đón nhận những điều tốt đẹp hơn, đặc biệt trong 15 ngày tới.

Nếu như thời gian qua, bạn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách đến mức bản thân từng có ý định bỏ cuộc thì trong thời gian này, bạn sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đấy. Vốn là con giáp bản lĩnh, biết nắm chắc cơ hội nên tuổi Sửu ắt sẽ gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài sức tưởng tượng.

15 ngày tới (10/3 - 24/3), 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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