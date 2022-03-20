15 ngày cuối tháng 4/2022, top con giáp "vét hết tài lộc của thiên hạ", giàu sang bất bại, "tiền đè ngộp thở"

Người tuổi Ngọ nhận được khá nhiều sự trợ giúp từ cát tinh, khiến công việc nhìn chung thuận buồm xuôi gió, bản mệnh không gặp phải áp lực quá lớn, cũng thoải mái phát huy năng lực của mình. Rất nhiều cơ hội cũng sẽ đến trong tuần, đó có thể là do bạn tự tạo ra hoặc được quý nhân mang tới. Bạn biết lúc này bản thân không còn có thể nhởn nhơ được nữa. Nếu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, điều đón chờ bạn không chỉ là những khoản tiền thưởng nóng, mà là cơ hội thăng chức, khẳng định vị thế của mình. Người làm trong lĩnh vực đầu tư cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý giá, không phải quá vất vả những đồng tiền vẫn chảy về túi đều đặn, khiến bạn có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Sửu vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè Sửu luôn đối đáp rất tử tế. Sửu sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến.

Là người biết quản lý tài chính lại có tài lộc rất vượng nên Sửu thường có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn thường được giúp đỡ.

Ảnh minh họa

Trong 15 ngày cuối tháng 4/2022, người tuổi Sửu có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vào thời điểm này, vận may của Sửu bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ.

Con giáp này còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh trong những 15 ngày cuối tháng 4/2022. Nếu đang trong giai đoạn khởi nghiệp, con giáp này có thể gặp nhiều cơ hội tốt, hứa hẹn đạt được thành quả như mong đợi. Đây là quãng thời gian tốt để bản mệnh có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay. Việc mà tuổi Ngọ cần làm là tập trung cao độ, không được sao lãng, tránh bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Ngoài năng lực va sự chăm chỉ của bản thân, tuổi Ngọ còn được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó. Trong thời gian tới, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có dấu hiệu thăng hoa rõ rệt. Ngoài nguồn thu nhập chính, bản mệnh có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ công việc tay trái như làm thêm, đầu tư tài chính...

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.