15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022): Top 3 con giáp này bất ngờ đổi vận, cực kì may mắn giàu sang, tiền bạc tài lộc đổ đầy nhà khiến thiên hạ phát hờn

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 08:41

3 con giáp này bất ngờ đổi vận tài lộc bủa vây, cơ hội kiếm tiền luôn tìm đến giàu lên cực nhanh trong 15 ngày tới.

Tuổi Thân

15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022), họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022): Top 3 con giáp này bất ngờ đổi vận, cực kì may mắn giàu sang, tiền bạc tài lộc đổ đầy nhà khiến thiên hạ phát hờn - Ảnh 1
15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022), họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022), họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022), người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. 15 ngày cuối tháng 11 (từ ngày 16-30/11/2022), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

 

 

(*) Thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo.

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