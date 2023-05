13 ngày tới: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, 'vét cạn túi' thần Tài, của nả chất đống đầy két bao người thầm mơ ước

Tuổi Tỵ

Đường sự nghiệp của Tị may mắn nhờ có Chính Quan soi sáng. Đặc biệt là các bạn làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn người. Tị nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may. Vận tiền bạc may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được Tị. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ, đồng tiền bạn làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn.