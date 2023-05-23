13 ngày tới: 3 con giáp được trời định làm một hưởng mười, 'vét cạn túi' thần Tài, của nả chất đống đầy két bao người thầm mơ ước

Đường sự nghiệp của Tị may mắn nhờ có Chính Quan soi sáng. Đặc biệt là các bạn làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn người. Tị nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may. Vận tiền bạc may mắn nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được Tị. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ, đồng tiền bạn làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn.

Tam Hội sẽ giúp đỡ bạn trong chuyện tình cảm. Làm gì cũng có người giúp đỡ, thái độ sống của bạn quá tốt khiến mọi người thích nói chuyện với bạn. Nhờ vậy, bạn cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên.

Công việc của tuổi Ngọ có điềm tranh đấu, chơi xấu nhau. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, cấp trên, quản lý, ở đời chẳng tin được ai cả, bản mệnh ăn nên làm ra thì có kẻ nóng mặt, muốn tranh phần. Trên phương diện tài chính, nhiều tin cát lành cho ví tiền của con giáp này. Hôm nay, bản mệnh có thể thoải mái chi cho những khoản tiêu vặt mà vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá, tất cả là nhờ công sức chắt góp trong thời gian vừa qua.

Thêm vào đó, tuổi Ngọ bên cạnh có nhiều người tốt sẵn sàng giúp bản mệnh lúc gian nguy. Và dù vất vả đến thế nào, con giáp này cũng vẫn chăm sóc gia đình rất chu đáo, không để người nhà oán trách bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra hanh thông hết mức. Người tuổi này dễ dàng mở rộng các mối quan hệ xã giao khi được Cát Tinh nâng đỡ tận tình. Từ đó, con đường thăng tiến của bản mệnh ngày càng rộng mở.

Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Bạn dường như sẽ gặp những điều không vui liên quan đến chuyện tình yêu. Nguyên nhân là do các thành viên trong gia đình vì lợi ích mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm