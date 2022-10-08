12 giờ trưa ngày 8/10: 3 con giáp tự tin sải bước trên thảm hoa, vàng bạc ôm nặng tay, vượng phát tài lộc, tiêu xài phủ phê

Người tuổi Thân nhạy bén với thị trường, nhận ra thời cơ tốt để kiếm tiền trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy nên thu được không ít lợi nhuận. Con giáp này lại có quý nhân giúp sức, giới thiệu cho những mối làm ăn có lợi, chuyện hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, đối tác là người đáng tin cậy, sòng phẳng nên chẳng lo không kiếm được tiền.

Thân sẽ có cơ hội phát tài phát lộc vào đúng 12h trưa nay. Đối với những người làm ăn buôn bán kinh doanh cũng có lộc, hàng hòa bán đắt như tôm tươi, khách hàng tự tìm đến nhờ uy tín, chất lượng sản phẩm. Người làm công ăn lương muốn cải thiện thu nhập cho mình thì có thể chủ động tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ khác, doanh thu kiếm được kha khá, đủ để con giáp này chi tiêu cho cuộc sống và tiết kiệm một khoản cho tương lai

Người tuổi Sửu có cơ hội phát tài vào 12h trưa ngày 8/10, bởi bản mệnh đang ngày càng tự tin hơn vào khả năng của mình. Nếu có cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bạn đã quyết đoán nắm bắt hơn trước chứ không còn phụ thuộc vào sự gợi ý hoặc thúc đẩy của mọi người xung quanh nữa. Những người làm ăn buôn bán sẽ có một nguồn thu đáng kể. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn luôn diễn ra suôn sẻ.

Nhờ có Chính Tài nâng đỡ, công việc gì được thực hiện vào thời điểm này cũng sẽ đạt được tỉ lệ thành công khá cao. Những người làm đầu tư, kinh doanh có thể tìm gặp được một vài đối tác tiềm năng. Hãy giữ mối quan hệ hòa hảo với họ, chắc chắn bạn sẽ có cơ hội phát tài trong tương lai nhờ vào họ đấy. Bên cạnh đó, người tuổi này có động lực kiếm tiền to lớn như để mua nhà, mua xe, bất động sản.

Người tuổi Sửu có cơ hội phát tài vào 12h trưa ngày 8/10, bởi bản mệnh đang ngày càng tự tin hơn vào khả năng của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, vào đúng 12h trưa ngày 8/10 này, cuộc sống tuổi Dậu có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Đối với những người kinh doanh đầu tư, thời gian tới sẽ gặp được đối tác tốt, tạo cơ hội để tuổi Dậu làm giàu, trả được nhiều khoản nợ tưởng chừng như khó khăn.

Nhờ khả năng sáng tạo, sự tự tin, Dậu đã có được tình cảm của cấp trên và sếp đã giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì tiền lương cũng như cơ hội thăng tiến của bạn sẽ đến ầm ầm, nhận được khoản thưởng vô cùng kếch xù. Những ai làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá trong quá trình thực hiện các giao dịch.

Tử vi học có nói, vào đúng 12h trưa ngày 8/10 này, cuộc sống tuổi Dậu có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm