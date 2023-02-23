11 ngày tới (24/2 - 6/3): Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 17:04

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong 11 ngày tới sẽ có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may mắn, được quý nhân giúp sức, từ đó sự nghiệp, tiền tài bước sang trang.

Tuổi Mão

Theo dự đoán 12 con giáp, tuổi Mão là người nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực theo đuổi những gì mình mong muốn. Nhược điểm duy nhất là con giáp chưa đủ quyết đoán, vì vậy đôi khi bỏ lỡ thời cơ quan trọng, có tài vẫn chưa thể bứt phá.

Trong 11 ngày tới, con giáp tuổi Mão sẽ được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, con giáp không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn. Được quý nhân giúp sức, con giáp kiếm tiền gấp năm gấp mười trước đây. Điểm lưu ý duy nhất là khi gặp sự cố, tuổi Mão cần bình tĩnh giải quyết, mọi việc sẽ ổn.

11 ngày tới (24/2 - 6/3): Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người chân thật, trung thành và khá kiên cường. Sang 11 ngày tới, vận thế của con giáp tăng vọt, vận may tìm đến, chuyện vui liên tiếp. Đặc biệt, công việc của con giáp có nhiều biến chuyển. Tuổi Sửu được sự đánh giá cao của lãnh đạo, sự ủng hộ giúp đỡ rất nhiều.

Tuy nhiên, tuổi Sửu lại không có khả năng nhìn xa trông rộng, không thấu đáo vấn đề. Vì vậy, nếu làm việc thấy mệt mỏi, con giáp cần học cách tối ưu quá trình. Nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận trong tương lai.

11 ngày tới (24/2 - 6/3): Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hay giúp đỡ, quan tâm đến mọi người xung quanh, nhờ vậy bản thân cũng biết được nhiều thứ, đến đâu cũng có bạn bè. Tuy nhiên cũng vì một phần cái gì cũng biết, tuổi Tý lại khó tập trung phát triển một lĩnh vực để đạt tới đỉnh cao danh vọng.

Trong 11 ngày tới, có Thiên Giải cát tinh chiếu rọi, con giáp này tài lộc bùng nổ. Cũng nhờ vận may, công việc của tuổi Tý được mở rộng. Con giáp chứng tỏ được tài năng của mình, liên tiếp được khen ngợi, nhận thưởng. Ngoài tài lộc, thời gian này cũng mang đến nhiều cơ hội bay cao bay xa cho Tý.

11 ngày tới (24/2 - 6/3): Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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