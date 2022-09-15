10h ngày 16/9: Top 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tạo nên thành công đáng tự hào

Tử vi ngày 16/9 cho biết, tuổi Mùi sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Thời gian này, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn Mùi được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Nhìn chung, tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì Mùi sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

Được thần Tài phù hộ, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn trong tháng 9 dương lịch, con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Sửu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa. Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn, con giáp này quả thực là những người có phúc khí hơn người.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mão luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9 dương lịch, người tuổi Mão được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc. Cho nên Tuổi Mão có thể có được hậu vận tốt hay không là phụ thuộc vào quyết tâm tiến lên giành lấy chủ động trong công việc, đừng sợ những thử thách mà hãy chấp nhận đương đầu với khó khăn. Tới khi đó những thành quả mà Mão nhận được sẽ vô cùng xứng đáng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.