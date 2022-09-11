100 ngày tới, con giáp nào bội thu tài lộc?

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 21:10

Tử vi 100 ngày tới cho biết, 3 con giáp dưới đây là những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Dậu

Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Tử vi 100 ngày tới cho biết, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều tốt tính, nhân hậu và rất thương người nên được mọi người yêu quý. Vẻ bên ngoài của tuổi Hợi đôi khi hơi lạnh lùng nhưng thực chất trái tim họ rất ấm áp. Vì nhân từ nên con giáp này được Thần Tài yêu mến, nhiều người giúp đỡ mà ban cho vô số bổng lộc, vận may tới khiến cuộc đời họ sang trang mới.

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Tử vi 100 ngày của người Tuổi Hợi dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số. Những người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng trở thành đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

Tuổi Mùi

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Vận trình của tuổi Mùi trong 100 ngày tới có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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