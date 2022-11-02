10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022), 3 con giáp này nhận được cơ hội làm ăn ngàn vàng, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ, phất lên như diều gặp gió, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 18:57

3 con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống trong 10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022).

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất sống khá hiền lành, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên đường tiền bạc vô cùng khởi sắc, tha hồ mua sắm tiêu tiền trong thời điểm này. Có thể nói Tuất là con giáp giàu có nhất trong 10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022).

Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên bắt đầu trọng dụng giao cho bạn nhiều chức vụ quan trọng. Hãy biết tận dụng cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm, đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó, Tuất cũng nên mở lòng để có một tình yêu đẹp. Thời điểm này khá tốt để bạn bắt đầu mối quan hệ với ai đó.

10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022), 3 con giáp này nhận được cơ hội làm ăn ngàn vàng, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ, phất lên như diều gặp gió, tiền vào như nước - Ảnh 1
Có thể nói Tuất là con giáp giàu có nhất trong 10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022). Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn hốt hết tiền của thiên hạ. Bạn có tinh thần tốt nên công việc khá suôn sẻ, ít khi gặp trục trặc như trước đây. Những người tuổi Thìn khá thông minh nên bắt tay vào việc gì cũng giải quyết êm đẹp, ít khi xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, bạn còn được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc không thiếu, tha hồ tiêu xài cứ hết rồi lại đầy.

Tử vi 10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022) cho thấy, những giấc mơ của bạn sẽ nhanh chóng thành hiện thực, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ khiến họ ganh tỵ đỏ mắt. Hễ bạn ra đường là có tiền đổ vào túi, không cần phải lo thiếu thốn.

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu có, được quý nhân giúp đỡ nên vận trình của bạn ngày một thăng tiến không ngừng.

Tử vi 10 ngày tới (từ ngày 03-12/11/2022), những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Trong chuyện tình cảm, bạn không gặp được đối tượng ưng ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn không dứt.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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