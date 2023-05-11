10 ngày tới tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn ập đến, 3 con giáp sẽ tiếp tục phát đạt, cầm tiền tỷ trong tay

Xem tử vi , tuổi Tý chính là con giáp thăng tiến 10 ngày tới. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà con đường sự nghiệp hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần.

Vận trình trên đà tăng tiến tốt, con giáp này nên lợi dụng thời cơ để tiến hành những kế hoạch đặt ra từ trước đó. Tất nhiên trong quá trình tiến hành không thể nào không vấp phải khó khăn nhưng bạn yên tâm nếu quyết tâm thì ắt có quý nhân trợ giúp, sẽ vượt qua trở ngại mà tìm được thành công.

Theo tử vi, ứng với tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Tý, con giáp này có khả năng phải đi xa, thường là vì lý do công việc. Đây là thời cơ tốt để bạn khẳng định năng lực của mình, là cơ hội đẩy nhanh quá trình thăng tiến của bản mệnh.

Chuyến đi này không hẳn suôn sẻ hoàn toàn, bởi nó là bước đệm cho bạn thăng tiến, cũng có thể coi là sự thử thách của cấp trên đối với những chú Chuột. Song tuổi Tý đừng vì thế mà nhụt chí, hãy cứ làm hết sức mình, dù chuyện có ra sao thì bạn cũng không cần phải hối hận sau này.

Tuổi Thân

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Người tuổi Thân có khả năng ngoại giao tốt, ở đâu cũng có thể tỏa sáng nhờ tài ăn nói khôn ngoan cùng tính cách thật thà. Khi giao tiếp với người tuổi Thân, người khác sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thỏa mãn.

Người tuổi Thân biết nhìn người, tuy giao tiếp rộng nhưng không dễ tin người, vẫn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Nếu đã tin tưởng ai, bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ người đó, sống trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Bởi vậy mà người tuổi Thân sống bình an cả đời, đón nhận may mắn nhờ phúc đức mình tạo ra.

Người tuổi Thân không tính toán với người khác mà sống dĩ hòa vi quý. Bản mệnh thường giữ cảm xúc riêng trong lòng, nếu không cần thiết sẽ không thể hiện ra để ảnh hưởng tới đối phương.

Tuổi Dần

Có hai ngôi sao tốt lành trong con giáp Hổ, giàu trí tưởng tượng, nhận thức được các vấn đề hiện tại và tận dụng cơ hội tốt. Cùng với việc giỏi nắm bắt thời cơ, năng lượng và vận may tích lũy trước đó cũng sẽ trong 10 ngày tới, sao lành chiếu rọi, tài lộc kéo dài, ngũ phúc mở ra rất nhiều tiền, đồng thời bạn thường chăm chỉ và biết cách quản lý tiền bạc cũng như tiết kiệm. Nếu bạn chú ý đến việc học hỏi và làm giàu cho bản thân theo thời gian, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình và có được những gì bạn muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.