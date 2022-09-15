10 ngày tới, con giáp nào cần chuẩn bị két sắt để đựng tiền tỷ?

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 16:52

Nếu bạn có trong danh sách này thì xin chúc mừng 10 ngày nữa tiền tỷ sẽ rời trúng đầu.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong khoảng 10 ngày tới dự đoán sẽ có những khởi sắc và đón nhận được nhiều vận may về sự nghiệp. Công việc có những tiến triển và thuận lợi và cơ hội tăng lương, chức hay ít ra nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên. Sự nghiệp có những bước phát triển vượt bậc, đạt thanh tích tốt.

Tài chính trong khoảng thời gian này của bạn cũng khá thuận và có nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp. Bạn có được những khởi đầu thuận lợi cho các kế hoạch và sự tập trung trong công việc hứa hẹn mang đén những cơ hội tốt, mang lại lợi nhuận lý tưởng.

Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn dễ gần và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. 

Con giáp này cũng rất quyết đoán. Họ có thể giải quyết tình huống trong thời gian ngắn một cách thấu đáo nhất. Con giáp này cũng rất vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ được người khác giúp đỡ.

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10 ngày tới đây, người cầm tinh con rồng có tài vận vượng phát. Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế. Họ tìm được nguồn hàng tốt, tiếp cận được nhiều khách hàng nên hàng hóa về đến đâu hết đến đấy. 

Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào.

Tuổi Dậu

Tử vi của con giáp tuổi Dậu những ngày tới khá tốt đẹp. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Chính Tài và Thứ Tài đều khả quan, thích hợp cho đầu tư, kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, quy mô công ty… Trong quá trình thực hiện có chút vấp váp về thủ tục giấy tờ, nhưng rồi đâu sẽ vào đó, đi tới kết quả xứng đáng.

Vận trình năm mới của các ban khá đào hoa. Mối cơ duyên tốt lành và đôi khi những người độc thân sẽ có một vận trình thú vị có thể tìm được người hợp ý. Các cặp vợ chồng dễ tìm được tiếng nói chung. Tình yêu đôi lứa cũng có điều kiện để vun đắp và tạo dựng nền tảng tốt đẹp.

- Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm -

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