10 ngày tới, các con giáp này có của ăn của để, tiền tài dồi dào, không lo thiếu thốn, tài vận hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 17:45

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, 3 con giáp này may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều rắc rối, vận may ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông khi được quý nhân trợ lực.

Tuổi Mùi 

10 ngày tới, các con giáp này có của ăn của để, tiền tài dồi dào, không lo thiếu thốn, tài vận hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi có tính cách tích cực, không bao giờ sợ khó khăn, mệt mỏi.

Con giáp này có thể đối mặt với cuộc sống với thái độ cứng cỏi, kiên định, không bao giờ chịu khuất phục. Vì vậy, sẽ có nhiều cơ hội mới đến với cuộc sống của họ.

Nửa cuối năm nay, không chỉ thu nhập tăng lên mà gia đình con giáp tuổi Mùi cũng ngày càng đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lần nhau.

Họ có thể tay trong tay với người yêu, làm ăn ngày càng khấm khá, cuộc sống ổn định và tích cực. Trong tương lai, con giáp này sẽ tiếp tục thể hiện giá trị của mình.

Tuổi Tị 

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, Tị may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều rắc rối. Vận may của Tị ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp sẽ suôn sẻ sau khi được quý nhân trợ lực.

Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, nhất định sẽ phát tài, sự nghiệp tăng vọt, tài vận tăng tiến, thăng quan tiến chức, giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống trở nên sung túc và hoàn hảo hơn.

Đầu tháng con giáp này nên ăn chay và đi lễ chùa để tâm hồn được nhẹ nhàng và suy nghĩ thông suốt hơn trong mọi vấn đề làm ăn, đôi mắt sáng sẽ dẫn bạn đi đến mọi con đường đúng đắn.

Ngoài ra, sự gan góc và nỗ lực của con giáp có ý chí này có thể thu hút một số cơ hội mới và vòng quay may mắn. Tị nên duy trì một thái độ lạc quan và tích cực để tận dụng tối đa những cơ hội này.

Tuổi Thân 

10 ngày tới, các con giáp này có của ăn của để, tiền tài dồi dào, không lo thiếu thốn, tài vận hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới, người tuổi Thân khéo léo và luôn biết cách ăn nói sẽ có những mối quan hệ tốt với đối tác trong hôm nay. Những hợp đồng khổng lồ sẽ về và mang cho bạn tài lộc khá lớn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không được như mong đợi.

Bạn và đối phương đang ngày càng xa cách và 2 bạn không hiểu nhau. Bạn không còn mặn mà với tình cảm như trước và chú tâm nhiều hơn vào công việc. Điều này đối phương cảm thấy buồn bã và có chiều hướng rời xa bạn.

Hôm nay những mối quan hệ đối tác sẽ đem lại cho bạn hợp đồng khổng lồ. Vận tài lộc trong ngày hôm nay sẽ bùng nổ. Tuy nhiên người tuổi Thân không giỏi trong việc chi tiêu, bởi vậy bạn cần phải thận trọng trước khi sử dụng khoản tiền lớn này.

Sức khỏe có phần sa sút, người tuổi Thân khéo léo trong việc giao tiếp. Bởi vậy những bữa tiệc thâu đêm với đối tác sẽ khiến sức khỏe của bạn đi xuống trầm trọng. 10 ngày tới, bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 72h tới sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp ngày càng vượng phát, thu về nhiều thành quả đáng mong đợi

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 72h tới sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp ngày càng vượng phát, thu về nhiều thành quả đáng mong đợi

Vận tài lộc trong sau đúng 72h tới của 3 tuổi này khá tốt, nếu đang kinh doanh có thể bạn sẽ có quý nhân phù trợ, doanh số vượt trội hơn những ngày thường.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'