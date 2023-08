10 ngày tới, các con giáp này có của ăn của để, tiền tài dồi dào, không lo thiếu thốn, tài vận hanh thông, cuộc sống giàu sang phú quý

Họ có thể tay trong tay với người yêu, làm ăn ngày càng khấm khá, cuộc sống ổn định và tích cực. Trong tương lai, con giáp này sẽ tiếp tục thể hiện giá trị của mình.

Tuổi Tị

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, Tị may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều rắc rối. Vận may của Tị ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp sẽ suôn sẻ sau khi được quý nhân trợ lực.



Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, nhất định sẽ phát tài, sự nghiệp tăng vọt, tài vận tăng tiến, thăng quan tiến chức, giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống trở nên sung túc và hoàn hảo hơn.



Đầu tháng con giáp này nên ăn chay và đi lễ chùa để tâm hồn được nhẹ nhàng và suy nghĩ thông suốt hơn trong mọi vấn đề làm ăn, đôi mắt sáng sẽ dẫn bạn đi đến mọi con đường đúng đắn.



Ngoài ra, sự gan góc và nỗ lực của con giáp có ý chí này có thể thu hút một số cơ hội mới và vòng quay may mắn. Tị nên duy trì một thái độ lạc quan và tích cực để tận dụng tối đa những cơ hội này.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới, người tuổi Thân khéo léo và luôn biết cách ăn nói sẽ có những mối quan hệ tốt với đối tác trong hôm nay. Những hợp đồng khổng lồ sẽ về và mang cho bạn tài lộc khá lớn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không được như mong đợi.

Bạn và đối phương đang ngày càng xa cách và 2 bạn không hiểu nhau. Bạn không còn mặn mà với tình cảm như trước và chú tâm nhiều hơn vào công việc. Điều này đối phương cảm thấy buồn bã và có chiều hướng rời xa bạn.

Hôm nay những mối quan hệ đối tác sẽ đem lại cho bạn hợp đồng khổng lồ. Vận tài lộc trong ngày hôm nay sẽ bùng nổ. Tuy nhiên người tuổi Thân không giỏi trong việc chi tiêu, bởi vậy bạn cần phải thận trọng trước khi sử dụng khoản tiền lớn này.

Sức khỏe có phần sa sút, người tuổi Thân khéo léo trong việc giao tiếp. Bởi vậy những bữa tiệc thâu đêm với đối tác sẽ khiến sức khỏe của bạn đi xuống trầm trọng. 10 ngày tới, bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.