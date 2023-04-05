10 ngày tới (6/4 - 15/4), 3 con giáp này chuẩn bị đếm tiền mỏi tay, vận thế không ngừng lên cao, tài vận nở rộ, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 17:44

Qua 10 ngày tới, những con giáp này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Đặc biệt, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, qua 10 ngày tới, tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

10 ngày tới (6/4 - 15/4), 3 con giáp này chuẩn bị đếm tiền mỏi tay, vận thế không ngừng lên cao, tài vận nở rộ, may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Dự đoán 10 ngày tới, con giáp bản lĩnh tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Thìn cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

10 ngày tới (6/4 - 15/4), 3 con giáp này chuẩn bị đếm tiền mỏi tay, vận thế không ngừng lên cao, tài vận nở rộ, may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài, có vốn sống phong phú, mối quan hệ rộng nên con giáp này có tương lai xán lạn, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Chẳng những vận tài lộc, tình duyên của người tuổi Ngọ cũng đỏ chót như son qua 10 ngày tới. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

10 ngày tới (6/4 - 15/4), 3 con giáp này chuẩn bị đếm tiền mỏi tay, vận thế không ngừng lên cao, tài vận nở rộ, may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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