10 ngày tới (31/10 - 3/11): Phúc tinh rực rỡ, 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 19:24

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài và Quý Nhân giúp đỡ trong mọi việc, sự nghiệp thăng quan tiến chức trong thời gian ngắn, sở hữu cuộc sống giàu sang phú quý trong tương lai.

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán, đúng 10 ngày tới, những người cầm tinh con Rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công. Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Những ai đã yên bề gia thất, cuộc sống hôn nhân ổn định ít khi xảy ra cãi vả. 

10 ngày tới (31/10 - 3/11): Phúc tinh rực rỡ, 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày tới, Dậu nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. 

Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Kinh doanh, buôn bán có xu hướng khởi sắc giúp cho bản mệnh kiếm về khoản tiền khủng. Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều, tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu

10 ngày tới (31/10 - 3/11): Phúc tinh rực rỡ, 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn cực kỳ thông minh, cẩn thận và kiên trì. Thân luôn biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho tuổi Thân. 

Tử vi dự đoán, bước sang 10 ngày tới, con giáp may mắn tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi khi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Đặc biệt lưu ý bất kể làm gì đương số cũng suy tính cẩn trọng, tránh chủ quan khinh suất mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ.

10 ngày tới (31/10 - 3/11): Phúc tinh rực rỡ, 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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