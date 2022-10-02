10 ngày tới (3/10 - 12/10): Thần Tài mở kho báu, 3 con giáp vượt qua bể khổ, tài lộc vụt sáng, sung sướng sống trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 11:05

Dưới đây là 3 con giáp được “độ” cho đường tài chính thịnh vượng, sự nghiệp lên như diều gặp gió trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Tỵ có chút trục trặc do nhiều nguyên nhân, thôi thúc họ cần thay đổi. Khó khăn chỉ là tạm thời, vào 10 ngày tới, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện.

Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới. Người tuổi này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cao hơn trước rất nhiều.

10 ngày tới (3/10 - 12/10): Thần Tài mở kho báu, 3 con giáp vượt qua bể khổ, tài lộc vụt sáng, sung sướng sống trong biển tiền - Ảnh 1
Khó khăn chỉ là tạm thời, vào 10 ngày tới, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đặc trưng trong tính cách của người tuổi Thân là tính kiên định. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng không dễ dàng dao động hay nản lòng. Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình nhưng trong thời gian 10 ngày tới, Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn.

Tài lộc vượng hơn trông thấy, con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc.

10 ngày tới (3/10 - 12/10): Thần Tài mở kho báu, 3 con giáp vượt qua bể khổ, tài lộc vụt sáng, sung sướng sống trong biển tiền - Ảnh 2
Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình nhưng trong thời gian 10 ngày tới, Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự đoán trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Có thể nói, công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm.

10 ngày tới (3/10 - 12/10): Thần Tài mở kho báu, 3 con giáp vượt qua bể khổ, tài lộc vụt sáng, sung sướng sống trong biển tiền - Ảnh 3
Dự đoán trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tuần đầu tiên của tháng 10, vận đổi sao dời, 3 con giáp rẽ trái gặp Thần Tài, rẽ phải đụng quý nhân, tài lộc bát ngát

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuần đầu tiên của tháng 10 tới đây, công việc của những con giáp này rất xuôi thuận, thu về bộn tiền.

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