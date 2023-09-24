10 ngày tới (25/9 - 4/10), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 14:12

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, có 3 con giáp sau đây được Thần Tài ưu ái ban lộc về tiền bạc, dễ nhận được những khoản bất ngờ ngoài nguồn thu nhập chính trong 10 ngày tới.

Tuổi Thìn

Tử vi nhận thấy, trong 10 ngày tới, người tuổi Thìn không chỉ may mắn mà còn có tài khí ngút trời. Cụ thể, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân nên đường tài lộc của con giáp này vượng hơn. Quý nhân không chỉ giúp bạn nhìn ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn chủ động đưa ra sự giúp đỡ trực tiếp.

Người tuổi Thìn thường ngày đối xử với mọi người chân thành và rộng lượng, vì vậy bạn bè xung quanh họ cũng khá nhiều nên họ cũng dễ nhận lại được sự giúp đỡ từ người khác. Không chỉ vậy, bạn còn có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan. Bạn có thể cảm nhận được việc kiếm tiền của bản thân sẽ dễ dàng hơn trước, hơn thế việc kiếm tiền cũng nhanh hơn, bớt vất vả hơn.

10 ngày tới (25/9 - 4/10), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tài tinh che chở nên đường tài lộc hứa hẹn nhiều điểm sáng. Thời gian 10 ngày tới, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc, bạn cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền khác, có khi còn sẽ kiếm được gấp mấy lần thu nhập bình thường. Bản mệnh biết tận dụng thời gian rảnh rỗi và sử dụng tài năng sẵn có của mình để kiếm được thêm nhiều tiền bạc hơn, trợ giúp cho việc chi tiêu trong cuộc sống không còn phải chắt bóp từng đồng.

Hơn nữa, con giáp này có nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng sẽ hòa nhập rất nhanh với mọi người xung quanh, cũng có được sự giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều từ quý nhân. Các bạn có thể để ý một số cách kiếm tiền ở xung quanh hoặc có thể đầu tư một khoản nào đó. Người kinh doanh được cát thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến. Bạn biết cách làm ăn, tạo dựng uy tín bền vững nên chất lượng sản phẩm luôn được đánh giá cao trên thị trường. Ngày này bạn có muốn mở rộng quy mô cũng là việc nên làm. 

10 ngày tới (25/9 - 4/10), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp phát tài trong 10 ngày tới. Tài vận của người tuổi Ngọ đang vượng phát mạnh mẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Có cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể nhận được lộc về tiền bạc ngoài mong đợi, giúp cho tài phú đạt đến đỉnh cao mới. Nếu như có thể nắm bắt tốt cơ hội, tin chắc rằng số dư tài khoản của con giáp này sẽ không ngừng tăng lên.

Người tuổi này vốn có đầu óc linh hoạt, làm việc có trình tự, chăm chỉ có trách nhiệm, rất đáng tin cậy, vận may cả đời cũng rất tốt. Không chỉ vậy, từ đây đến cuối năm, may mắn sẽ đến nhiều hơn, thích hợp để các bạn đầu tư một chút gì đó. Nếu như trước đó người tuổi Ngọ đã nhắm chuẩn mục tiêu nào đó nhưng vẫn chần chừ chưa thực hiện thì hãy nhân thời gian này, dũng cảm thực hiện nó, chắc chắn bạn sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. 

10 ngày tới (25/9 - 4/10), vận khí tốt, tài lộc về, 3 con giáp thu bộn tiền, vàng bạc kéo về như lũ, may mắn thành công hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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