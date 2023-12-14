10 ngày liên tiếp (15-25/12), 3 con giáp giàu sang ập đến vùn vụt, thăng hoa vượt trội, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 18:45

10 ngày liên tiếp (15-25/12), 3 con giáp sau buôn may bán đắt, của cải chất đống, dễ có trong tay bạc tỷ.

Tuổi Dậu 

10 ngày liên tiếp (15-25/12), người tuổi Dậu trải nghiệm nhiều những công việc tích cực.          

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay giỏi ăn nói, làm việc ai cũng yêu thích và san sẻ cùng nhau.  

Tình cảm: Người tuổi Dậu đồng ý làm quen người theo đuổi bạn nhiều năm. 

Tài lộc: Dù cho thu nhập chưa cao, nhưng biết tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Sức khoẻ: Năng lượng tích cực được lan toả hằng ngày.     

10 ngày liên tiếp (15-25/12), 3 con giáp giàu sang ập đến vùn vụt, thăng hoa vượt trội, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Vận thế của người tuổi Thân thời gian gần đây rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được giải quyết, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

10 ngày liên tiếp (15-25/12), do cát tinh nhập mệnh, vận quý nhân dồi dào nên sự nghiệp của người tuổi Thân có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn, do đó tài chính, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Đồng thời, chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nên cần chọn lựa kỹ càng. Còn người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thêm hạnh phúc, viên mãn.

10 ngày liên tiếp (15-25/12), 3 con giáp giàu sang ập đến vùn vụt, thăng hoa vượt trội, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

10 ngày liên tiếp (15-25/12), tuổi Sửu tập trung hơn, dễ dàng loại bỏ những thiếu sót và bắt kịp các cơ hội để thể hiện năng lực và phát triển sự nghiệp của mình.

Vận trình tài chính duy trì ổn định. Con giáp này có khả năng cân bằng chi tiêu và không phung phí tiền vào những mục đích không thực sự cần thiết, điều này giúp tích lũy một khoản tiết kiệm đáng kể và bảo đảm cho tương lai của mình.

Tuy nhiên, trong mối quan hệ cá nhân, tuổi Sửu có thể tạo ra nhiều thách thức. Mối quan hệ tình cảm đối diện với nhiều khác biệt không thể dung hòa, vì cả hai đối tác đều có xu hướng đặt lợi ích cá nhân lên trên hết.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

10 ngày liên tiếp (15-25/12), 3 con giáp giàu sang ập đến vùn vụt, thăng hoa vượt trội, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp sau tài vận trải thảm đỏ, tiền đồ xán lạn, thập toàn thập mỹ đến bất ngờ.

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