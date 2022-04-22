10 ngày đếm ngược, top 3 con giáp được thần may mắn ‘chăm sóc đặc biệt’, vận xui tháo chạy, tiền tài trao tay, Tỵ và 2 con giáp nữa có tên

Những người tuổi Tỵ có khả năng tự vệ rất cao, họ sẽ không để ai làm tổn thương lòng tự trọng của mình nên luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được đỉnh cao của thành công. Mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế nhưng ở tuổi Tỵ vẫn còn thiếu một chút may mắn. Trước đây, tuổi Tỵ luôn bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối, có thể là do người khác tạo ra hoặc do chính bản thân họ.

Không như tuổi Dậu, tuổi Tỵ có sự tham vọng và ý chí mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tuổi Tỵ luôn có cảm giác hoài nghi với mọi thứ nên họ không thể mở lòng được với thế giới, vì vậy trong một số lĩnh vực họ vẫn còn bị hạn chế. Trời sinh con giáp này có tính cách độc lập, họ có khả năng thích ứng với những môi trường khác nhau và biết nắm bắt cơ hội.

Nhưng thời gian tới, đặc biệt vào 10 ngày nữa, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ thay đổi, nếu không phải tìm được cơ hội tốt để thăng tiến thì ít nhất họ sẽ không còn phiền não, mà thay vào đó là những vận may giúp họ ngày một phát triển và có khả năng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không khi nào đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần có tham vọng và muốn xây dựng một cuộc sống sung túc cho riêng mình cho nên họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.

Trong năm nay tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định. Nhưng 10 ngày tới là khoảng thời gian may mắn nhất của tuổi Dần trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn. Trong khoảng thời gian này, dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến tới cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng đã có số hưởng. Có một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới đạt được cuộc sống như mong muốn. Những năm trước, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não.

Nhưng may mắn là trong năm nay, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong 10 ngày tới, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự kiến vào trong năm nay, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.