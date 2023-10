10 ngày đếm ngược, top 3 con giáp được thần may mắn ‘chăm sóc đặc biệt’, vận xui tháo chạy, tiền tài trao tay, Tỵ và 2 con giáp nữa có tên

Không như tuổi Dậu, tuổi Tỵ có sự tham vọng và ý chí mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tuổi Tỵ luôn có cảm giác hoài nghi với mọi thứ nên họ không thể mở lòng được với thế giới, vì vậy trong một số lĩnh vực họ vẫn còn bị hạn chế. Trời sinh con giáp này có tính cách độc lập, họ có khả năng thích ứng với những môi trường khác nhau và biết nắm bắt cơ hội.

Những người tuổi Tỵ có khả năng tự vệ rất cao, họ sẽ không để ai làm tổn thương lòng tự trọng của mình nên luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được đỉnh cao của thành công. Mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế nhưng ở tuổi Tỵ vẫn còn thiếu một chút may mắn. Trước đây, tuổi Tỵ luôn bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối, có thể là do người khác tạo ra hoặc do chính bản thân họ.