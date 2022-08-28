10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài thả lộc vào tận nhà, 3 con giáp bước lên thảm hoa, tiền vàng ngập lối, giàu có bất ngờ, ngồi rung đùi mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 09:26

3 con giáp sau đây vào 10 ngày đầu tháng 9 vận khí lên hương, chuyện vui liên tiếp nhau gõ cửa nhà

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, khôn ngoan và tự chủ. Họ có quan điểm nhất định và hiếm khi đánh mất bản thân. Người tuổi này cũng có con mắt nhìn xa trông rộng và thường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư.

10 ngày đầu tháng 9, người tuổi Dậu có sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tốt, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa vượng. Không những thế, vận trình tổng thể của con giáp này rất tốt lành, sự nghiệp như cá gặp nước. Đồng thời, con giáp này cũng có nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho những công việc mình sẽ làm sắp tới. Người tuổi Dậu làm việc chăm chỉ thì tiền bạc dôi dư, thu nhập tăng lên không ngừng.

10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài thả lộc vào tận nhà, 3 con giáp bước lên thảm hoa, tiền vàng ngập lối, giàu có bất ngờ, ngồi rung đùi mà hưởng - Ảnh 1
10 ngày đầu tháng 9, người tuổi Dậu có sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tốt, tiền bạc rủng rỉnh, vận đào hoa vượng. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vẫn luôn nổi tiếng là thông minh. Ngay trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9, sự thông minh, nhạy bén sẽ giúp người tuổi Hợi gặt hái được thành công vang dội trên phương diện công việc.

Không chỉ có vậy, vận trình tài lộc của con giáp này cũng dựa theo đó mà “lên hương”, tài khoản liên tục nhảy số, chỉ tăng chứ không giảm. Hợi nên trân trọng hơn nữa những đồng tiền mà mình kiếm được, chú ý hơn đến vấn đề chi tiêu của mình để không làm mất số tiền bản thân dày công tích cóp trong thời gian dài.

10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài thả lộc vào tận nhà, 3 con giáp bước lên thảm hoa, tiền vàng ngập lối, giàu có bất ngờ, ngồi rung đùi mà hưởng - Ảnh 2

Những người tuổi Hợi vẫn luôn nổi tiếng là thông minh. Ngay trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9, sự thông minh, nhạy bén sẽ giúp người tuổi Hợi gặt hái được thành công vang dội trên phương diện công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Những con giáp tuổi Mùi được dự báo là sẽ phát tài trong 10 ngày đầu tháng 9 này. Vì người tuổi Mùi có cát tinh nhập mệnh nên cũng dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh. Nhờ vậy mà người tuổi Mùi dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình. Đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc.

Thời gian vừa qua, nhiều người tuổi Mùi có lẽ cũng phải trải qua những ngày khó khăn. Tuy nhiên, thời gian tới đây những khó khăn ấy sẽ lùi xa. Điều quan trọng Mùi cần làm lúc này là biết nắm bắt những cơ hội. Chỉ có như vậy thì khoảng thời gian sắp tới mới trở thành khoảng thời gian huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của bạn.

10 ngày đầu tháng 9, Thần Tài thả lộc vào tận nhà, 3 con giáp bước lên thảm hoa, tiền vàng ngập lối, giàu có bất ngờ, ngồi rung đùi mà hưởng - Ảnh 3
Những con giáp tuổi Mùi được dự báo là sẽ phát tài trong 10 ngày đầu tháng 9 này. Vì người tuổi Mùi có cát tinh nhập mệnh nên cũng dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Tử vi chủ nhật dự báo ngày mai có 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả tiêu xài thả ga

Xem thêm
Từ khóa:   #12 con giáp # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa