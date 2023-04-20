10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 17:21

Theo tử vi 12 con giáp tiên đoán: Trong 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch sẽ có 3 con giáp vận may nở rộ, tiền tài đều phát. Vì thế, các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin mình sẽ là một trong số những con giáp may mắn này.

Tuổi Mão

Con giáp đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong số 3 con giáp vận may nở rộ đó là tuổi Mão. Theo tử vi dự đoán, trong 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch sẽ là cơ hội rất lớn cho người tuổi Mão phát triển sự nghiệp, tiền tài của mình. Con giáp này được quý nhân vây quanh, nâng đỡ nên may mắn tề tựu, vận khí sáng sủa.

Trong công việc, người tuổi Mão sẽ hoàn thành rất tốt trách nhiệm được giao và được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng hơn. Về mặt tiền tài, người tuổi Mão sẽ không phải lo lắng gì bởi tiền của đến với bạn liên tiếp. Nguồn tài chính dư dả, sự nghiệp thăng tiến khiến cho tinh thần của tuổi Mão cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Với người đã kinh doanh, buôn bán nhiều năm nên mở rộng thêm thị trường, mở rộng mô hình kinh doanh và đầu tư thêm nhiều mặt hàng hơn. Chắc chắn các bạn sẽ mang về lợi nhuận to lớn.

10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 con giáp vận may nở rộ trong 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Sửu là con giáp may mắn thuộc top này. Theo dự đoán từ tử vi, những người tuổi Sửu sẽ có một bước tiến dài trong sự nghiệp của mình. Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà con giáp này làm gì cũng đều thuận lợi và có được kết quả tốt. Trong công việc, người tuổi Sửu sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên và đồng nghiệp.

Nhờ đó, các bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Với sự chăm chỉ, nỗ lực của mình các bạn sẽ có được thành công ngoài mong đợi. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tiền tài của tuổi Sửu cũng phất lên như diều gặp gió. Tài chính dư dả mang lại cho con giáp này một cuộc sống thoải mái, ấm no. Chuyện tình cảm gia đạo cũng nhờ đó mà trở nên viên mãn hơn.

10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp cuối cùng trong số 3 con giáp vận may nở rộ trong 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, đó là tuổi Dậu. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu đã bước qua những ngày tháng gian nan, vất vả trong công việc. Thời gian tới đây là lúc mà các bạn được nhận lại những thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Con giáp này được Phúc tinh bảo trợ nên liên tiếp giành được những thắng lợi trong công việc. Dù là việc lớn hay nhỏ, người tuổi Dậu đều hoàn thành một cách xuất sắc. Bởi vậy mà con giáp này sẽ mang về cho mình những khoản lợi nhuận khổng lồ. Những người tuổi Dậu chỉ cần cố gắng, kiên trì và nỗ lực hết mình cùng với sự soi đường chỉ lối từ cát tinh, thành quả nhất định sẽ luôn đến bên bạn. Nếu tuổi Dậu tiếp tục phấn đấu thì các bạn sẽ còn thu được nhiều kết quả đáng mừng hơn nữa. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng cố gắng nhé Dậu!

10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp quẩy cả gánh tiền, may mắn gõ cửa, giàu sang nhất vùng, lộc lá lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Theo thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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