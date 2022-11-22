10 ngày đầu tháng 12 tới, con giáp nào làm đâu thắng đó, thăng tiến trong sự nghiệp nhờ sự kiên trì và bền bỉ?

Họ vốn là người rất thông minh, tài giỏi, biết tận dụng mọi thế mạnh, ưu điểm của bản thân để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa.
- Điểm mặt các loại thức uống dùng thả ga nhưng vẫn giảm nguy cơ cho người đái tháo đường
- Thực phẩm giúp giảm mỡ nội tạng mà ai cũng phải biết để giảm thiểu những căn bệnh nguy hiểm chết người
Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt.
Bắt đầu từ tháng 12, người cầm tinh con mèo sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp.
Không những thế, con giáp tuổi Mão còn có đào hoa gõ cửa. Họ "thu hoạch kép" cả sự nghiệp và tình duyên và ngày một tự tin hơn trong cuộc sống.
Tuổi Dần
Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và rất cá tính. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Bước vào giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ hoàn toàn có khả năng trở thành đại gia, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.
Cụ thể từ giữa tháng 12 trở đi, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, sẽ tìm được hướng đi mới phát triển sự nghiệp thăng hoa bất ngờ. Ngoài ra, từ giữa tuần vận đào hoa bất ngờ xuất hiện, có khả năng gặp được ý trung nhân, cuối tuần tới tài vận cũng được cải thiện đáng kể.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Họ khá khiêm tốn, không thích bóng bẩy, khoa trương. Họ cần mẫn làm việc vì mục tiêu đã đề ra trước đó. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu cũng thể hiện được sự kiên trì, bền bỉ chứ không nản lòng, nhụt chí. Sự cố gắng, nỗ lực của họ đã tạo nền tảng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ sau này.
Bắt đầu từ tháng 12, người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày một nhiều thêm.
Họ làm không hết việc, thu nhập tăng cao và có thể giúp đỡ nhiều người có được cuộc sống sung túc như mình.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo