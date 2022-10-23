10 ngày đầu của tháng 11, con giáp nào ngồi rung đùi đếm tiền, tài lộc thăng hạng?

Người cầm tinh con Dê thường được biết đến với tính cách hiền lành, biết đối nhân xử thế. Không những thế, họ còn thường xuyên giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn, họ cũng dễ được quý nhân giúp đỡ.

Nắm bắt các cơ hội trong tháng này, con giáp này kiếm tiền về đầy túi, cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, những người tuổi Mùi còn độc thân cũng có vận đào hoa đỏ rực. Đối với người muốn có được tình yêu đích thực, bạn nên thể hiện tình cảm nhiều hơn nửa để người kia hiểu được tâm ý của mình.

10 ngày đầu tháng 11, người tuổi Mùi nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Họ có thêm việc làm, dự án nên thu nhập cũng tăng lên, cuộc sống sung túc hơn. Thời gian trước, công việc của người tuổi Mùi có nhiều khó khăn nhưng họ không vì thế mà nản lòng.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi học có nói, Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 11/2022. Bản mệnh có số phú quý chắc chắn sẽ được phúc khí, đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp sẽ vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hóm hỉnh, giỏi giải quyết tình hình và có tài ứng biến. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc cũng như cuộc sống. Dù có cố gắng nhưng mọi nỗ lực của họ không được ghi nhận, tài lộc không được như ý.

10 ngày đầu tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhiều cơ may phát tài. Người tuổi này làm việc tốt, được cấp trên trao cho nhiều nhiệm vụ, công việc mới. Ngoài ra, những người chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân. Đối với những người đang nóng lòng muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì bạn nên tham gia các buổi hẹn hò, gặp mặt và đừng sống khép mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo