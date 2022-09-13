10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), Thần Tài ban phát của cải, quý nhân đưa đường dẫn lối, 3 con giáp lột xác ngoạn mục, phất lên giàu có, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 10:37

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây may mắn công danh phát đạt, tiền bạc đầy nhà, đón nhận nhiều tin vui bất ngờ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Con giáp này làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Công việc có nhiều khởi sắc, con giáp thuận lợi thăng quan tiến chức, nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Ngoài ra, được quý nhân giúp đỡ nên con giáp tuổi Tuất có cơ hội bắt đầu những nghề tay trái bằng các công việc làm ăn, kinh doanh. Vận trình đang lên, vận mệnh phía trước của con giáp đang ngày càng vượng sắc.

10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), Thần Tài ban phát của cải, quý nhân đưa đường dẫn lối, 3 con giáp lột xác ngoạn mục, phất lên giàu có, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Người tuổi Tuất vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát vào 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đón cát khí ngập tràn trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Vận trình rực rỡ, con giáp này dù không phải làm việc vất vả nhưng vẫn có những khoản thu hoạch đáng kể, các kế hoạch làm ăn cũng bất ngờ thành công sớm hơn dự kiến.

Các mối quan hệ cũng được hình thành, dự đoán cho những mối làm ăn đôi bên cùng có lợi trong tương lai. Thế nhưng, bản mệnh phải tỉnh táo, đừng nhờ dựa họ quá nhiều bạn sẽ mất đi khả năng tự lực của mình.

10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), Thần Tài ban phát của cải, quý nhân đưa đường dẫn lối, 3 con giáp lột xác ngoạn mục, phất lên giàu có, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ đón cát khí ngập tràn trong thời gian 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Được Thần Tài nâng đỡ, con giáp may mắn này làm ăn có lộc. Do đó, bản mệnh hãy quyết đoán nắm bắt các cơ hội trước mắt để nhanh chóng thu được lời lãi, tăng thêm địa vị, danh tiếng.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn, Dần có thể tâm sự thẳng thắn với gia đình của mình, chỉ cần mọi người đồng lòng sẽ giải quyết được tất cả.

10 ngày cuối tháng 8 âm lịch (21/8 - 30/8), Thần Tài ban phát của cải, quý nhân đưa đường dẫn lối, 3 con giáp lột xác ngoạn mục, phất lên giàu có, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 3
Người tuổi Hợi phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng vàng, qua ngày 31/8, top 3 con giáp nhận phúc lớn lộc dày, cơ ngơi đồ sộ, nhà xe có đủ, giàu sang không đối thủ

Thần Tài báo mộng vàng, qua ngày 31/8, top 3 con giáp nhận phúc lớn lộc dày, cơ ngơi đồ sộ, nhà xe có đủ, giàu sang không đối thủ

Dự đoán qua ngày 31/8, 3 con giáp may mắn có tên sau đều sẽ gặp được may mắn, sự nghiệp và tài vận có khởi sắc bất ngờ.

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