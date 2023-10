10 ngày cuối tháng 5: 3 tuổi nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Thời gian 10 ngày tới đây, do có Tài Tinh nhập mệnh, Thìn bước vào cục diện Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió. Không chỉ vậy, Thìn như hổ mọc thêm cánh vì được quý nhân nâng đỡ, sẽ có các cơ hội kiếm tiền tự tìm tới tận cửa, sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ luôn tràn đầy năng lượng sống. Người tuổi Rắn thường được nhiều người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tính tình ngay thẳng nhưng ít làm mất lòng ai khác. Tuổi thơ của Tỵ ít khi được sống trong nhung lụa nhưng lại là một trong những con giáp có khả năng tự lực tự cường, vươn lên làm chủ vận mệnh.

Theo tử vi ngày mới, năm 2021 là một năm khá may mắn với những người tuổi Tỵ. Trong 10 ngày tới đây, con giáp may mắn này sẽ càng gặp nhiều cơ may phát tài. Cụ thể, bản mệnh sẽ được quý nhân chỉ điểm, giúp phát triển cơ hội làm ăn hoặc chỉ đường cho 1 nghề tay trái nhất định. Quý nhân này cũng sẽ giúp tuổi Tỵ tìm được hướng đi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực. Bên cạnh đó, Ngọ thường có tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu với người xung quanhh. Tuy vậy, trên phương diện kinh tế, lợi ích, tuổi Ngọ có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy Ngọ thường không được lòng người khác, gặp chuyện khó khăn ít người giúp.

Từ nay trở đi, tuổi Ngọ gặp được vận thế rất tốt. Trên phương diện tài chính, Ngọ có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp, Ngọ bắt đầu được đồng nghiệp và cấp trên công nhận, nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp cất nhắc, sự nghiệp rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo