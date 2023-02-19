10 ngày cuối tháng 2 Dương lịch: Bồ Tát cho quẻ giàu sang, 3 con giáp vận tài phú quý, may mắn liên tục, hỷ tín tới nhà

Tâm linh - Tử vi 19/02/2023 18:35

May mắn liên tục đến với 3 con giáp này vào 10 ngày cuối tháng 2 dương lịch, làm ăn phát tài lớn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là con giáp mang số mệnh phú quý, cuộc sống này dù khó khăn trắc trở thế nào thì họ cũng đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ. Vào 10 ngày cuối tháng 2 dương lịch, cuộc sống của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc đáng kể, thời gian sắp tới tuổi Thìn sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố giúp tài vận và sự nghiệp thăng hoa.

10 ngày cuối tháng 2 Dương lịch: Bồ Tát cho quẻ giàu sang, 3 con giáp vận tài phú quý, may mắn liên tục, hỷ tín tới nhà - Ảnh 1

Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ giải quyết triệt để những thử thách mà tưởng chừng như nan giải. Vào vào 10 ngày cuối tháng 2 dương lịch, tuổi Thìn nếu biết nắm bắt thời cơ có khi mua được nhà, mua được xe, thời gian tới hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha.

Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.

10 ngày cuối tháng 2 Dương lịch: Bồ Tát cho quẻ giàu sang, 3 con giáp vận tài phú quý, may mắn liên tục, hỷ tín tới nhà - Ảnh 2

Vào 10 ngày cuối tháng 2 dương lịch, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.

Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân trong gần cuối tháng 2 này sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. Tuy sự nghiệp có bước phát triển nhưng người tuổi Thân cần quan tâm, chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Con giáp này có thể sẽ mắc bệnh đường tiêu hóa, hô hấp. Vì vậy, hãy tăng cường tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống.

Tuổi Mão

Tài vận trong tuần tới này của tuổi Mão khá rực rỡ. Vào 10 ngày cuối tháng 2 dương lịch, tài lộc rực sáng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều nguồn thu khác nhau, không phải trông cậy chỉ riêng 1 mối.

10 ngày cuối tháng 2 Dương lịch: Bồ Tát cho quẻ giàu sang, 3 con giáp vận tài phú quý, may mắn liên tục, hỷ tín tới nhà - Ảnh 3

Công việc của bản mệnh đang khá thuận lợi. Ấn Quan trợ mệnh, tuổi Mão không cần phải tranh đấu quá nhiều mà có thể yên tâm thể hiện năng lực của mình qua công việc, từ đó được cấp trên công nhận và cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong 10 ngày tới đây, lộc tài của 3 con giáp này không ngừng gia tăng, công danh sự nghiệp cũng thăng hoa vô vàn.

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