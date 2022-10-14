10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch: 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, tình tiền viên mãn, làm gì cũng hanh thông, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 21:31

Thầy tử vi cho biết trong 10 ngày tới những con giáp này làm gì cũng giàu có.

 Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất. Cuộc sống của tuổi Hợi khá bình yên, ở nhà được bố mẹ bao bọc thương yêu, bước ra xã hội được bạn bè quý mên, nhiệt tình giúp đỡ.

Tử vi học có nói, 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, chính là lúc tuổi Hợi thăng hoa nhất.

Những điều họ từng trải qua, những vấp ngã trong đời, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của tuổi Hợi không những ổn định mà ngày càng phát triển theo năm tháng.

Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn không ngờ, 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, mỗi ngày tuổi Hợi đều nhận được một tin hỷ, cuộc sống hậu vận không chỉ viên mãn mà còn hạnh phúc không ai sánh bằng.

10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch: 3 con giáp có phúc lộc đầy nhà, tình tiền viên mãn, làm gì cũng hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Tử vi học có nói, 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, chính là lúc tuổi Hợi thăng hoa nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, chăm chỉ, không ngồi chờ thời mà luôn tự lực cánh sinh, sẵn sàng đánh đổi sức lao động để đạt được điều mình mong muốn. Trong số những con giáp, tuổi Thân phải chịu vất vả từ bé, nhưng không vì thế mà họ than thân trách phận, trái lại những khó khăn càng khiến họ có ý chí nghị lực vươn lên hơn.

Tử vi học có nói, có nhiều con giáp phải trải qua giai đoạn khổ tận cam lai, và tuổi Thân là một trong những con giáp đó. Tuy nhiên, một khi cuộc sống tuổi Thân đã bước sang trang mới thì họ sẽ ngày càng thăng hoa hơn.

10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Những cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, không những sự nghiệp được gầy dựng ổn định mà cuộc sống tinh thần cũng viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh đầu tư, thì 10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch sẽ có khả năng tạo ra được khối tài sản to lớn, giúp cuộc sống hậu vận đủ đầy không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng tiếp nhận những thử thách để trau dồi kiến thức, khả năng sinh tồn để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn, tốt đẹp. Đa số những người tuổi Mùi đều không sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có, nhưng bản lĩnh trời ban có thể giúp họ đạt được điều mà mình muốn.

Tuổi Mùi không phải là người ngồi đó để chờ thời mà họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo ra giá trị của riêng mình. Tử vi học có nói, tuổi Mùi là một trong những con giáp có chí cầu tiến khá cao. Người xưa có câu, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, và tuổi Mùi là một minh chứng điển hình. Họ lấy sự chăm chỉ và cố gắng của mình để đổi lấy sự thành công tương lai.

10 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có cuộc sống sung túc, thăng hoa, những cố gắng của họ trong một thời gian dài sẽ được đền bù xứng đáng. Bản thân tuổi Mùi không những tạo dựng sự nghiệp cho mình mà còn giúp gia đạo hưng thịnh, hậu vận viên mãn đủ đầy.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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