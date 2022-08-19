10 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, con giáp nào ăn ra làm nên?

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 23:11

Các con giáp dưới đây theo tử vi học cho rằng những ngày cuối tháng 8 thích hợp đầu tư nếu muốn tiền vào cửa.

Tuổi Mão

Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Ngoài ra, tuổi Mão còn có tính cách lạc quan trong bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống. Họ bình tâm với những thứ xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực xảy đến. Dù cho thế nào, sự nghiệp của tuổi Mão vẫn ngày một thăng tiến bởi các tài năng đặc biệt nhất.

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Cuối tháng 8, nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Trong tháng này, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh là người điềm tĩnh, cơ trí. Bình thường, họ có thể nghĩ đến những con đường, những giải pháp mà ít người nghĩ tới, tạo nên hiệu suất công việc cao.

Cuối tháng 8, tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

Cụ thể hơn, nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân. Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền.

Khoảng thời gian này, nếu như tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đến hết tháng 8, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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